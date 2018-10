La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/oct/2018 El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Argentino

Por Gustavo Belsué







ENCUENTRO Nº 33. En 32 partidos, Puerto Nuevo ganó en 5 ocasiones, Argentino de Merlo logró 19 victorias y empataron 8 encuentros. El Auriazul convirtió 37 goles, mientras que la Academia del Oeste marcó 69. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 16 veces: Puerto ganó 3 partidos (15 goles); Argentino obtuvo 7 victorias (27 goles); y empataron 6 veces. COMO LOCAL ARGENTINO. Jugaron 16 veces: Puerto logró 2 victorias (22 goles) y Argentino triunfó en 12 ocasiones (42 goles). Empataron en 2 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El miércoles 7 de marzo de 2018, por la 21ª fecha de la Primera D 2017/18, Argentino de Merlo se impuso 2-0 como local con goles de Nicolás Echegaray y Fernando Maldonado. EL ULTIMO TRIUNFO VISITANTE: El miércoles 24 de octubre de 2012, por la primera etapa de la Copa Argentina, Puerto Nuevo venció 3-1 en Merlo Norte con goles de Maximiliano Zerbini (2) y Mauro Danevich. APOSTILLAS: Dos partidos sin ganar lleva Puerto Nuevo ante Argentino de Merlo con dos derrotas consecutivas. MAXIMOS GOLEADORES DE PUERTO NUEVO: Oscar Rodríguez (8), Sodero (3), Fillopsky (3), Canale (2), Silvero (2) y Maximiliano Zerbini (2). MAXIMOS GOLEADORES DE ARGENTINO: Ojeda (5), Bethovart (4) y O. Cardozo (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO EMPATE VISITANTE El sábado 20 de abril de 1996, por la 16ª fecha del Torneo Clausura 1996 de la Primera C, Argentino de Merlo y Puerto Nuevo igualaron 1-1 en Merlo Norte. La síntesis del partido fue la siguiente: ARGENTINO DE MERLO (1): Leonardo Alvariza Daglio; A. Cabrera, Pinzán, Navarro y Cuellar; Gonzalo Gutiérrez, Pitaluga y Nelson Islas; Cristian Castellán (Roberto Luis Coronel), Claudio Ayunta (Fleitas) y Hugo Vilchez. DT: Carlos Gross. PUERTO NUEVO (1): Luciano Menón; Leandro Tamburini, Gustavo Kerke, Javier González y Maximiliano Guglielmo; Roque Cabezas, Nolberto Miño, Marcelo Tellería (Lisandro Cardozo) y Diego Rosada; Fabián Gamboa y Mariano Tamburini. DT: Carlos Alberto Pérez. GOLES: ST 33m Lisandro Cardozo (PN) y 41m Roque Cabezas, en contra (AM). CANCHA: Argentino de Merlo. ARBITRO: Pablo Castagnino.

