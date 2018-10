La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/oct/2018 Breves: Fútbol







SUPERLIGA; INICIA LA FECHA 10: será esta tarde-noche, con dos partidos.- GANÓ ESTUDIANTES (LP): con gol de Mariano Pavone derrotó a Newells.- BOCA POR BENEDETTO: Boca Juniors venció como local a Palmeiras de Brasil.- EUROPA LEAGUE: ayer se disputó la tercera fecha de la Europa League, del fútbol europeo.- PRIMERA B METRO: hoy se disputarán dos partidos.- PRIMERA C: se disputó "entre semana" el cierre de la fecha 12.- SUPERLIGA: INICIA LA FECHA 10 Esta tarde-noche, con dos partidos, se pondrá en marcha la 10ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF): Tigre vs Lanús jugarán desde las 19.00, mientras que Huracán vs Colón lo harán desde las 21.00. En tanto, mañana sábado se enfrentarán: River Plate vs Aldosivi (15.00), Gimnasia vs Boca Juniors (17.15), Unión vs Godoy Cruz (20.30) y Talleres vs San Martín de Tucumán (20.30). Mientras que el domingo lo harán: Racing Club vs San Lorenzo (11.00), Patronato vs Rosario Central (13.15), Vélez Sarsfield vs Belgrano (15.30), Banfield vs Estudiantes (17.45) y Atlético Tucumán vs Independiente (20.00). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con Newells vs Argentinos Juniors (19.00) y San Martín de San Juan vs Defensa y Justicia (21.00). GANÓ ESTUDIANTES (LP) Con gol de Mariano Pavone a los 25 minutos del ST, Estudiantes de La Plata derrotó 1-0 como local a Newells el miércoles por la noche en un partido pendiente de la séptima fecha y de esa manera consiguió su segunda victoria del campeonato y llegó a los 8 puntos (comparte con el elenco rosarino la 19ª posición). BOCA POR BENEDETTO Con dos goles de Darío Benedetto (reemplazó a Ramón Ábila a los 32 del ST) en los últimos diez minutos de juego, Boca Juniors venció 2-0 como local a Palmeiras de Brasil en el partido de ida de una de las semifinales de Copa Libertadores. La revancha será el próximo miércoles desde las 21.45 en San Pablo. La otra semifinal comenzó con victoria de Gremio 1-0 sobre River en el Monumental y se definirá el próximo martes desde las 21.45 en Porto Alegre. EUROPA LEAGUE Ayer se disputó la tercera fecha de la Europa League, el segundo certamen continental del fútbol europeo. Entre los resultados más destacados, sobresalió la victoria del Betis por 2-1 como visitante sobre el Milan de Italia con un tanto de Giovani Lo Celso. Además, entre otros marcadores, Arsenal de Inglaterra le ganó 1-0 en Portugal al Sporting Lisboa; Chelsea 3-1 a BATE Borisov, Sevilla 6-0 a Akhisar de Turquía con un gol de Gabriel Mercado; y Villarreal, 5-0 a Rapid Viena de Austria. PRIMERA B METRO En el inicio de la 13ª fecha, hoy se disputarán dos partidos: J.J. Urquiza recibirá desde las 15.30 a Comunicaciones, mientras que Estudiantes visitará a UAI Urquiza desde las 21.05. El elenco de Caseros. PRIMERA C En el cierre de la fecha 12, que se disputó "entre semana", Leandro N. Alem venció 2-1 a Sportivo Barracas y quedó como escolta a cuatro puntos del líder Deportivo Armenio (26), que había igualado 1-1 con Laferrere como visitante. Además, ayer, Midland 1-0 Dock Sud y San Martín (B) 0-1 Argentino (Q).



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: