La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/oct/2018 La pederastia: la mente del abusador y menores en riesgo







Abuso sexual infantil o pederastia se considera a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad El abuso sexual constituye una experiencia traumática y es vivido por la víctima como un atentado contra su integridad física y psicológica, y no tanto contra su sexo, por lo que constituye una forma más de victimización en la infancia. En su mayoría, los abusadores son varones (entre un 80 y un 95% de los casos) heterosexuales que utilizan la confianza y familiaridad, el engaño y la sorpresa, como estrategias más frecuentes para someter a la víctima. La media de edad de la víctima ronda entre los 8 y 12 años (edades en las que se producen un tercio de todas las agresiones sexuales). El número de niñas que sufren abusos es entre 1,5 y 3 veces mayor que el de niños. Los niños con mayor riesgo de ser objeto de abusos son: - Aquellos que presentan una capacidad reducida para resistirse o para categorizar o identificar correctamente lo que están sufriendo, como es el caso de los niños que todavía no hablan y los que tienen retrasos del desarrollo y minusvalías físicas y psíquica. - Aquellos que forman parte de familias desorganizadas o reconstituidas, especialmente los que padecen falta de afecto que, inicialmente, pueden sentirse halagados con las atenciones del abusador. - Aquellos en edad prépuber con claras muestras de desarrollo sexual. - Aquellos que son, también, víctimas de malos tratos. Los abusos a menores de edad se dan en todas las clases sociales, ambientes culturales o razas. Síntomas psicológicos de la pederastia Desde un punto de vista psicológico, no existe unanimidad entre los especialistas a la hora de definir con precisión el concepto de "abuso sexual a menores"; los aspectos que diferencian unas definiciones de otras son, entre otros, los siguientes: - La necesidad o no de que haya sorpresa por parte del abusador hacia el menor; para muchos autores, la mera relación sexual entre un adulto y un menor ya merece ese calificativo, por cuanto se considera que ha mediado un "abuso de confianza" para llegar a ella. - La necesidad o no de la existencia de contacto corporal entre el abusador y el menor; aquellos que no lo consideran necesario, incorporan al concepto de "abuso" el "exhibicionismo", esto es, la obligación a un menor de presenciar relaciones sexuales entre adultos o, incluso, de participar en escenificaciones sexuales. - La cuestión de las edades: tanto en lo que se refiere a si el abusador tiene que ser mayor que el menor, como al valor de esa diferencia y la edad concreta de ambos. - También existen investigaciones en las que se consideran abusos sexuales los producidos entre jóvenes de la misma edad. - La importancia del abuso sexual percibido, esto es, se considera específicamente como caso de "abuso sexual a un menor" cuando hay repercusiones clínicas en éste. La mente del abusador Los abusadores sexuales de menores son, mayoritariamente, hombres, casados y familiares o allegados del menor, por lo que tienen una relación previa de confianza con este; cometen el abuso en la etapa media de su vida aunque la mitad de ellos manifestaron conductas tendentes al abuso cuando tenían menos de 16 años. Las mujeres abusadoras suelen ser mujeres maduras que cometen el abuso sobre adolescentes. Se pueden distinguir dos grandes tipos de abusadores: los primarios y los secundarios o situacionales: - Los primarios muestran una inclinación sexual casi exclusiva por los niños y su conducta compulsiva es independiente de su situación personal. Se trata, clínicamente, de "pedófilos" en un sentido estricto del término. - En cuanto a los secundarios, estos se caracterizan por que su conducta viene inducida por una situación de soledad o estrés: el abuso suele ser un medio de compensar la baja autoestima o de liberarse de cierta hostilidad.



La pederastia: la mente del abusador y menores en riesgo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: