WALTER OTTA ASUMIRÁ LA SEMANA PRÓXIMA, AUNQUE PROBABLEMENTE ESTÉ EN JUNÍN ESTA TARDE.

El Violeta juega desde las 18 en Junín. El interino Martín Piñeyro repetiría los mismos 11 que De la Riva presentó en su último partido. En tanto, "Nico" se reunió ayer con dirigentes y acordó su regreso Por la octava fecha del campeonato del Nacional B, Villa Dálmine enfrentará esta tarde como visitante a Sarmiento de Junín en un encuentro que comenzará a las 18 horas y que tendrá arbitraje del siempre polémico Julio Barraza. Y para este difícil compromiso (el Verde está invicto y es el único escolta de Nueva Chicago), el DT interino del Violeta, Martín Piñeyro, no realizaría modificaciones y presentaría a los mismos once titulares que utilizó Felipe De la Riva en el último encuentro frente a Quilmes. Entonces, el equipo de nuestra ciudad formaría hoy con Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Cristian González, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Ijiel Protti y Martín Comachi. En tanto, en el banco de suplentes estarán José Castellano, Agustín Bellone, Marcos Martinich, Federico Recalde, Renzo Spinaci, Cristian Álvarez y Marcelo Estigarribia. "Es una situación atípica, porque los técnicos suelen irse cuando las cosas no funcionan y nosotros interpretamos que éste no ése tipo de caso y que no hay ninguna crisis. Porque si bien el equipo no encontró la victoria en sus últimos cinco partidos, tiene buen funcionamiento, más allá que hay márgenes de error que achicar", señaló Piñeyro en diálogo con FM Radio City. En cuanto al rival, el entrenador interino destacó a Sarmiento, equipo que ganó cinco partidos y empató dos en siete presentaciones: "Es un equipo muy fuerte, con jugadores de experiencia y jerarquía. Es práctico, no regala nada y creo que se siente más cómodo esperando que asumiendo el protagonismo del juego. Además, tiene muy buena pelota parada". Para recibir al Violeta, el Verde del Junín tendría dos modificaciones respecto a la alineación titular que utilizó en la victoria 2-0 como visitante sobre Gimnasia: Sergio Quiroga ingresaría en lugar del suspendido Leonardo Villalba (cinco amarillas), mientras Nicolás Castro jugaria por Daniel Garro. De esta manera, los once de Iván Delfino para esta tarde serían: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Facundo Castet; Franco Leys, Quiroga, Guillermo Farré, Castro; Cólzera y Nicolás Orsini. EL REGRESO DE NICO Ayer, dirigentes de Villa Dálmine se reunieron con Walter Nicolás Otta y tras acordar diversos detalles dejaron todo listo para que "Nico" se convierta la próxima semana en el sucesor de Felipe De la Riva. De esta manera, Otta iniciará su segundo ciclo como director técnico de la institución Violeta. El primero comenzó en septiembre de 2010 y se extendió a lo largo de 134 partidos hasta diciembre de 2013, teniendo su punto cúlmine en mayo de 2012, cuando logró el ascenso a la Primera B Metropolitana. Tras su reciente salida de Deportivo Morón y la repentina partida de Felipe De la Riva a Agropecuario de Carlos Casares, todo quedó abierto para "el regreso a casa" del cordobés, quien, además, como jugador Violeta disputó 147 partidos, marcó 32 goles y también fue campeón en la temporada 1995/96.

MARTÍN PIÑEYRO SERÁ HOY EL ENTRENADOR INTERINO DE VILLA DÁLMINE EN JUNÍN. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 42: En 41 partidos, Villa Dálmine se impuso en 12 ocasiones, Sarmiento ganó 15 partidos y empataron 14 veces. El Violeta marcó 53 goles, en tanto que el equipo de Junín convirtió 54. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 22 veces: Villa Dálmine ganó 10 (34 goles) y Sarmiento obtuvo 5 triunfos (26 goles). Empataron en 7 oportunidades. COMO LOCAL SARMIENTO. Jugaron 19 partidos: Sarmiento ganó 10 (28 goles) y Villa Dálmine consiguió 2 victorias (19 goles). Igualaron 7 veces. El ULTIMO ENCUENTRO: El viernes 29 de septiembre de 2017, por la 3ª fecha del Nacional B 2017/18, Villa Dálmine se impuso 2-0 con goles de Ramiro López y Renso Pérez. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 3 juegos sin perder frente a Sarmiento, con dos victorias y un empate. La última derrota frente al Verde se remonta al sábado 29 de octubre de 1983, por la 38ª fecha de la Primera B: fue 3-0 en Junín con tantos de Jorge Clara (2) y Gustavo De la Llera. MAXIMOS GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Dante Repetto (6), Juan Carlos Domínguez (5), Juan Alberto Martínez (4), Oscar Bautista Cassinerio (4), Francisco Salvador Valentini (3) y Francisco Ramón Portillo (2). GOLEADORES DE SARMIENTO: Horacio Oscar Barrionuevo (7), Norberto Concistre (5), Zunino (3), Horacio Jorge Rodríguez (3) y Jorge Luis Clara (3)- EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO VISITANTE El sábado 7 de julio de 1985, por la 18ª fecha del campeonato de la Primera B, Villa Dálmine se impuso 3-0 en la única victoria que registra en Junín, dado que el triunfo del año 1971 ocurrió en cancha de Rivadavia de Lincoln. La síntesis de encuentro de 1985 fue la siguiente: SARMIENTO (0): Hugo Alberto Molteni; Luis Eduardo Oropel, Sergio Raúl Marchi, Néstor José Oca y Luciano Eduardo Polo; Hugo Salvador Errante, Alejandro Javier Corbanini y Jorge Fabián Lamónica; Aldo Norberto Varales (Juan Carlos Puchetta), Rubén Ängel Fernández y Sergio Guillermo Roura (Daniel Marcelo Tobalina) DT: Federico Antonio Pizarro. VILLA DALMINE (3): Alberto Enrique Salvaggio; Guillermo Patricio Fahy, Sergio José Céliz, Ernesto Enrique Corti y José Alberto Sayago; Francisco Ramón Portillo, Antonio Averano Jeréz y Oscar Ernesto Barrios; José Horacio Basualdo, Germán Antonio Panichelli (Horacio Oscar Rodríguez) y Leonardo Gabriel Luchetti (Carlos Alberto Tocco) DT: Oscar Roberto Resquín. GOLES: PT 36m Portillo (VD). ST 5m Barrios (VD) y 14m Panichelli (VD). CANCHA: Sarmiento. ARBITRO: Jorge Borrelli. #FútbolProfesional | Finalizó el trabajo físico en Junín. Los jugadores regresaron a sus habitaciones a esperar el almuerzo. Desde las 18 horas, Villa Dálmine visita a Sarmiento. #DaleViola. pic.twitter.com/ZSFtjX577Q — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 27 de octubre de 2018 #FútbolProfesional | Los jugadores de Villa Dálmine se encuentran realizando movimientos físicos a las órdenes del profe José Soto. #DaleViola. pic.twitter.com/qGxOx7yUQX — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 27 de octubre de 2018

