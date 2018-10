Tras un fuerte impacto con un Fiat Easy rojo, discutieron con el dueño y se fue. Ambos se acusaban mutuamente de manejar mirando el celular. Un fuerte choque sin lesionados tuvo lugar ayer pasadas las 18:30 en la intersección de 9 de Julio y Castilla cuando un Fiat Easy color rojo fue impactado cuando cruzaba 9 de Julio por un Mercedes Benz C200 color gris. Según testigos, el Fiat recibió tal golpe en su carrocería que dio medio giro, quedando de cola contra el cantero que la familia Altieri instaló en el lugar como protección de su vivienda. Según manifestó la propia conductora del Mercedes Benz, vive en Zárate, y le recriminaba al joven conductor del Easy 0 Km, habérsele cruzado a gran velocidad y mirando el teléfono celular; mientras que el joven le reclamaba lo mismo y le pedía los papeles del Mercedes. La mujer, quien se encontraba en evidente estado de conmoción y casi no podía hablar, acusó de mentiroso al conductor del Fiat y se retiró del lugar sin intercambiar datos de los seguros. Cuando dejamos la escena del choque, el conductor del Fiat no lograba encender el motor del auto y evaluaba llamar a una grúa.

La peor parte se la llevó el Fiat, que quedó dañado en todo casi todo el lateral derecho. Tampoco arrancaba





El Fiat Easy venía por Castilla y fue impactado mientras cruzaba 9 de Julio. Dio medio giro y quedó contra el cantero de los Altieri



Dueña de Mercedes no muestra los papeles y se va

