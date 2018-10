La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/oct/2018 Colella:

"Al vetar la emergencia comercial se genera más desocupación y hambre en las familias de Campana"







Así lo expresó en la última sesión del HCD el concejal del bloque FR-PJ, Marco Colella, al tratarse en el recinto el veto que el intendente municipal a la ordenanza que declaraba la Emergencia Comercial en todo el Partido de Campana. "Los fundamentos del veto son totalmente erróneos y hasta creemos que fue mal interpretada la ordenanza" sostuvo el edil. Como fundamento del veto "se habla de que es una ordenanza que sobreabunda porque hace mención al artículo 8 bis de la ordenanza fiscal y yo les quiero contar que ese artículo está pensado mayormente para las grandes empresas; habla de convenios con el Ministerio de Trabajo, habla de reducción de personal –explicó Colella y continúo diciendo- la parte que amerita a los comerciantes más pequeños habla de una comparación del mismo período del año anterior de lo que pago ese comercio en ingresos brutos". "Tenemos que pensar que la inflación en la canasta básica, en productos de consumo hoy llego a casi el 140%, el valor de ingresos brutos que se está aportando quizás sea mucho mayor al que se aportó en el mismo periodo del año anterior, pero hoy están al borde del cierre" sostuvo Colella. En un mensaje a los concejales y funcionarios de Cambiemos el edil del bloque FR-PJ indicó "tanto que dicen que caminan las calles, les pido que empiecen a contar los comercios, los almacenes y kioscos que están cerrando y no hablo solamente de los locales de la Avenida Rocca, hablo del vecino que se quedo sin trabajo y pudo invertir en una pequeña despensa en su casa, que quiere estar en regla, que quiere estar en condiciones y hoy no puede afrontar estos gastos". "El intendente Abella justifica este veto diciendo que la emergencia generaría un fuerte impacto en las arcas municipales, yo les quiero decir que si no se aplica esta ordenanza el impacto va a ser mucho peor ya que estos comercios van a dejar de aportar lo poco o mucho que vienen aportando hoy, estos comercios van a cerrar sus puertas y se va a generar más desempleo, mas hambre en las familias de Campana" comentó Marco Colella. Para concluir el concejal expresó "hay que darles una mano a los comerciantes de Campana".

Colella conversa con comerciante del barrio San Cayetano



Colella:

"Al vetar la emergencia comercial se genera más desocupación y hambre en las familias de Campana"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: