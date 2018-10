ARGENTINO ALCANZÓ LA CIMA Con su victoria sobre Puerto Nuevo y aprovechando que Muñiz cayó 2-0 como local frente a Central Ballester (en cancha de Belgrano de Zárate), Argentino de Merlo alcanzó la cima de la tabla de posiciones: con 15 puntos quedó igualado a Juventud Unida, que recién jugará el lunes frente a Argentino de Rosario. La fecha continuará hoy con dos partidos: Deportivo Paaraguayo vs Yupanqui (11.00) y Real Pilar vs Defensores de Cambaceres (12.00). En tanto, mañana domingo jugarán Centro Español vs Lugano (11.00). El lunes lo harán Juventud Unida vs Argentino de Rosario (15.30) y el martes se cerrará la fecha con Claypole vs Liniers (15.30). En esta novena jornada queda libre Atlas.

Después de fallar un penal en el cierre del primer tiempo y de desperdiciar un par de oportunidades claras en el ST, el Auriazul perdió 1-0 con Argentino de Merlo, que llegó a la victoria en el minuto 48 del complemento. Tercera derrota en fila para el Portuario. A principios de este mes de octubre, Puerto Nuevo le ganó 1-0 a Lugano, llegó a 11 puntos en cinco fechas y alcanzó lo más alto de las posiciones de este campeonato de la Primera D. Sin embargo, después no pudo volver a sumar y hoy, tres semanas después, está inmerso en una racha de tres derrotas consecutivas que lo han retrasado hasta la mitad de la tabla (también quedó libre). Ayer, frente a Argentino de Merlo como visitante, recién sucumbió en el tercer minuto de adición, en un partido en el que apostó al orden defensivo y en el que desaprovechó oportunidades muy claras para marcar. Incluso, en el cierre de un primer tiempo en el que hizo muy poco ofensivamente, Leandro Bonet ejecutó muy mal un penal que su colega Milton Hansen terminó desviando con los pies y cuyo rebote no fue aprovechando por Orlando Sosa, quien elevó su definición. En el complemento, el Auriazul se animó a más y aprovechó los espacios que fue dejando La Academia, pero tras desperdiciar algunas oportunidades de gol, terminó abrazándose a un empate que se le escapó en el minuto 48, con un cabezazo del ingresado Leandro Fleitas. Encima, con la bronca acumulada por ese gol, Gonzalo Leizza se ganó la segunda amarilla, vio la roja y será baja frente a Juventud Unida en Campana (sería el sábado 3 de noviembre a las 15.30), compromiso para el que tampoco estarán Santiago Correa y Oscar Peñalba, quienes todavía deben una fecha de suspensión por sus expulsiones frente a Liniers. En cambio, sí podrá regresar Kevin Redondo, aunque más allá de los nombres, el equipo dirigido por Carlos Pereyra y Hugo Medina necesita recuperar confianza y, sobre todo, reencontrarse con el gol: no m arcó en ninguna de estas tres derrotas consecutivas que acumula en este tramo de la temporada. EL PARTIDO Para este encuentro, la dupla Pereyra-Medina decidió nuevos cambios después de las dos derrotas consecutivas y teniendo en cuenta las suspensiones de Correa, Redondo y Peñalba. Porque además de Montiel, Aguirre y Colombano, quienes ocuparon los lugares de los sancionados, también ingresaron Banegas (por Robles), "Coco" González (siguió como titular en lugar de Enzo Moreno) y "Pampa" Sosa (por Pertossi). Sin embargo, la disposición táctica no se modificó prácticamente, porque Aguirre y Colombano ocuparon el centro del mediocampo, con Tapia, González y Ruiz rodeándolos con mayor predisposición ofensiva de derecha a izquierda. Aunque, en esta oportunidad, la mayor preocupación del Auriazul fue mantener el orden y cerrar los espacios en propio campo. Por ello, Argentino contó con el balón y la iniciativa, pero siempre estuvo incomodo y no encontró los caminos para llevar peligro al arco defendido por Leandro Bonet. De hecho, la única situación que generó zozobra en el área Portuaria llegó de un tiro libre que ejecutó Valenzuela y que derivó en una volea de Scisci y una posterior arremetida de Bazán que pusieron a prueba los reflejos de Bonet. Y en ese contexto, Puerto Nuevo casi se lleva un premio muy grande de esa primera mitad, porque hacia los 44 minutos, Ruiz escapó en velocidad y fue cruzado por el ingresado Bordón (reemplazó al lesionado Pérez Roa) en una acción que el árbitro Ozuna sancionó con penal (no pareció). El que asumió la responsabilidad desde los doce pasos fue Bonet (el suspendido Correa había pateado y convertido frente a Atlas y Cambaceres), pero la ejecución del arquero fue mala (baja y al centro) y chocó con los pies de su colega Hansen (se volcó hacia su palo derecho). En el rebote y con el arco a disposición, "Pampa" Sosa elevó su remate de zurda después que la pelota le pique mal. Así, el equipo de nuestra ciudad dejaba pasar una chance enorme por la oportunidad en sí y por lo que fue la primera parte. En el complemento, Argentino intentó ser más directo para atacar y así, el desarrollo del juego fue encontrando más espacios y también tuvo momentos de ida y vuelta. A los 4, hubo una gran reacción de Bonet para taparle una media vuelta a Cuenca; y dos minutos después, "Pampa" Sosa la bajó para Tapia, quien quedó bien perfilado, pero remató desviado. Y en ese trámite, Puerto Nuevo dispuso de otra muy buena chance tras un error del volante Barrios, pero otra vez apareció su arquero Hansen para evitar el gol ante la definición de Ruiz. En esos 20 minutos iniciales, La Academia no se sentía cómoda en el campo de juego y el Auriazul pudo haberlo aprovechado. Sin embargo, el momento pasó y el partido se enfrió entre lesionados y cambios. Así, el encuentro pareció encaminarse hacia el 0-0, porque Argentino, a pesar de sus ganas, chocaba una y otra vez con su impotencia y el orden rival, mientras que al equipo de nuestra ciudad le faltó decisión para contraatacar. Sin embargo, en el tercer minuto de descuento, se encontraron dos de los relevos de la dupla Infante-Vidal y le dieron la victoria al local: Salvador sacó rápido un lateral, fue a buscar la devolución y lanzó un centro pasado que Fleitas cabeceó contra un palo para vencer a Bonet y dejar con las manos vacías al Portuario. Sí, como en sus dos presentaciones anteriores, Puerto Nuevo se quedó sin nada y, en esta oportunidad, habiendo tenido a su favor oportunidades para llevarse todo. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINO DE MERLO (1): Milton Hansen; Damián Achucarro, Sergio Ocampo, Lucas Bazán, Cristian Pérez Roa; Julián Rodríguez, Cristian Barrios, Dilan Glaby, Gonzalo Valenzuela; Matías Cuenca y Gastón Scisci. DT: Claudio Vidal – Damián Infante. SUPLENTES: Martín García, Facundo Romero, Axel Bordón, Lucas Ledesma, Nazareno Hvala, Leandro Fleitas y Alan Salvador. PUERTO NUEVO (0): Leandro Bonnet; Lautaro Cuenos, Gonzalo Leizza, Joaquín Montiel, Nahuel Banegas; Eliseo Aguirre, Nicolás Colombano; Carlos Tapia, Marcelo González, Mauricio Ruiz; y Orlando Sosa. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Julián Sprovieri, Sergio Robles, Brian Figueroa, Nicolás Rodríguez, Thomas Solís y Diego Pertossi. GOLES: ST 48m Leandro Fleitas (A). CAMBIOS: PT 30m Bordón x Pérez Roa (A). ST 11m Fleitas x Valenzuela (A), 25m Sprovieri x Cuenos (PN), 27m Salvador x Rodríguez (A), 28m Robles x Banegas (PN) y 33m Pertossi x Sosa (PN). AMONESTADOS: Glaby, Bordón, Fleitas y Barrios (A); Aguirre (PN). EXPULSADO: ST 49m Leizza (PN), por doble amonestación. INCIDENCIA: PT 44m Hansen (A) le atajó un penal a Bonet (PN). CANCHA: Argentino de Merlo. ÁRBITRO: Lucas Ozuna. ASISTENTES: Miguel Noguera y Ariel López.

MAURICIO RUIZ GENERÓ EL PENAL QUE POSTERIORMENTE NO PUDO CONVERTIR LEANDRO BONET EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO (FOTO ARCHIVO).



Primera D:

Puerto Nuevo lo perdió en la última

