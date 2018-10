La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/oct/2018 Opinión:

No ser neutrales

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Tal como se preveía la Cámara de Diputados aprobó el impresentable presupuesto para el próximo año que significa un feroz ajuste que sufrirán fundamentalmente las capas menos favorecidas de nuestra sociedad, incluida la clase media. Si bien falta la aprobación de la Cámara de Senadores, todo indica que el proyecto del gobierno/FMI no tendrá escollos para convertirse en ley. Aplicar semejante ajuste en medio de una gran recesión, altísima inflación y tasas de interés por las nubes producirá consecuencias que dan miedo y hundirán aún más el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones. Sin lugar a duda este presupuesto es una demostración más de la resignación de nuestra soberanía al punto tal que se decidió dinamitar los avances logrados en ciencia y tecnología y provocando un nuevo éxodo de los investigadores que volvieron a nuestro país y estaban consiguiendo logros reconocidos por el mundo entero. Nosotros los preparamos y las grandes corporaciones extranjeras los disfrutarán. La disminución en el financiamiento de investigaciones se pagará con creces cuando debamos comprar tecnología en el exterior beneficiando a los de siempre Sin obviar que lo más importante son las terribles consecuencias del nuevo y enorme ajuste sobre la vida de la mayoría de los habitantes de nuestro país, debemos preocuparnos por las reiteradas prácticas del poder ejecutivo de Cambiemos que ponen en riesgo cierto nuestro futuro inmediato. Un vez más el ejecutivo se dedicó a conseguir votos a como dé lugar y para ello no tuvo pruritos en canjearlos por favores económicos, ya sea con gobernadores o directamente con diputados. Este accionar no sólo vulnera la independencia de los tres poderes de la república sino que además demuestra que los legisladores no representan al pueblo que los votó como es de esperar en una democracia representativa y por lo tanto aumenta de manera acelerada el descrédito en la población de esta forma de gobierno. Pensar que cuando eran oposición criticaban al Congreso calificándolo de "escribanía" del ejecutivo. Evidentemente engañan desde siempre. Es increíble la abstención de algunos diputados ante la importancia de la votación. Cobardes hay en todos lados. Escuchando los argumentos de los integrantes del poder ejecutivo y de muchos diputados tratando de justificar su voto afirmativo viene a la memoria aquella frase de Macedonio Fernández "Lo que menos falta al malo para hacer lo que hace, son razones". Hablan de gobernabilidad cuando saben que este presupuesto va a llevar a muchísimos ciudadanos a la desesperación que como decían nuestros mayores tiene cara de hereje y augura tiempos donde se altere la paz social. Resulta difícil pensar que muchísimas personas se resignen mansamente al hambre y puedan esperar a las elecciones. Ante la enorme cantidad de manifestantes que se estaban concentrando en la plaza del congreso, un pequeñísimo grupo de infiltrados altamente repudiados por el resto de los manifestantes provocaron disturbios que dieron la excusa a las fuerzas de seguridad para iniciar una gran represión que logró que la gente se desconcentrara. Esta reiterada metodología de la ministra Patricia Bullrich busca desesperadamente instalar como posverdad la existencia de grupos violentos que buscan llegar al poder, tal como hizo con los Mapuches. Para la salud de los Argentinos esperemos que no tenga éxito. Dante Alighieri escribió en La Divina Comedia "Los lugares más calientes en el infierno están reservados para quienes, en tiempos de gran crisis moral, mantienen su neutralidad". Debemos no ser neutrales, aunque más no sea por estricta supervivencia.

