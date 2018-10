Olga Garcia. Foto: Archivo.

"Cada uno tiene que cobrar lo que corresponde" dijo Macri. ¿Quién decide lo que corresponde? Para el presidente la oligarquía, esa es su clave ideológica, quieren definirlo ellos. Sin embargo en nuestro país la historia define desde la mitad del siglo pasado, en la época del peronismo, otro concepto fundamental de justicia social. Macri expresó que quiere eliminar ese proceso de nuestra historia identificando según su criterio los objetivos nacionales con los del sector social con más poder económico. Se encuentra en la realidad argentina con un elemento fundamental para el pueblo de la política contemporánea cuya eliminación buscará lograr como las dictaduras de los últimos 50 años. La baja de los salarios constituye una plataforma esencial de la política oligárquica que logró algunos objetivos en países cercanos como Chile, donde se eliminaron medidas del gobierno democrático del Presidente Allende cuando lo destituyeron mediante un golpe militar. El momento actual provocó en nuestro país reacciones gremiales que enfrentan los aprietes políticos de gran parte de los espacios judiciales. Ante la oposición popular, cada vez más amplia, el gobierno les quita el uso de la publicidad en los medios informáticos que dominan y aplica la represión. En el espacio de la justicia se han producido reacciones opuestas al abuso judicial, como se evidenció en el rechazo de la detención de Pablo Moyano, enfrentando el ataque contra el estado de derecho que corresponde. El objetivo del gobierno sería lograr concretar en el país su proyecto neocolonial. El enfrentamiento al sistema laboral es un eje central para aplicar medidas económicas impopulares. Los obreros han generado reacciones oponiéndose a este proyecto desde el Frente Sindical por el Modelo Nacional junto a sectores políticos cercanos. La movilización en Luján mostró un acuerdo social de todos los que coinciden en defensa del trabajo. Es una muestra de la capacidad de organización popular para luchar contra medidas de gobierno cuyo objetivo es eliminar derechos. La votación del presupuesto en el Congreso logró una trágica aprobación que además no es confiable como muestra de lo que sucederá realmente. Debemos pensar como objetivo en que no quede la actual gestión judicialmente indemne por el saqueo a reservas del Banco Central y deban hacerse responsables de la terrible experiencia de dejar el país en manos de quienes tienen más poder económico sin gobernar en defensa de los humildes. En la celebración del 41 aniversario de las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto expresó: "Ahora nos gobierna el FMI que nos dice si tenemos que comer o no, si vestirnos o no". Valiosamente señala: " Es toda una vida dedicada a la memoria, la verdad y la justicia, con el dolor a cuestas que no se borra, pero con el espíritu para transformar las lágrimas en lucha." Es un ejemplo para no resignarnos y seguir luchando por una vida digna para los argentinos.

Opinión:

No nos dejemos robar la esperanza

Por Olga Garcia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: