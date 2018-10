Gustavo Parravicini. Foto: YouTube

Este espacio de opinión servirá de puente y entre otras cosas, para Interpelar a nuestra sociedad, (sí, a vos que estás leyendo) para ver cómo reaccionamos frente a ciertos procesos sociales y ver si juntos podemos desde nuestros lugares repensarnos en los mismos. Estamos pasando, por un proceso político que está generando una injusticia socio/económica, que empuja a millones de argentinos a la pobreza y a la indigencia, (reconocido por el propio Gobierno Nacional y reflejado en el presupuesto votado en Diputados para el año 2019). Una mejor comprensión de las causas y efectos de la pobreza y la indigencia, resulta imprescindible para generar una mayor conciencia social sobre el dolor que llevan encima quienes quedan fuera del sistema y son ignorados por el Gobierno o son vistos como efectos colaterales de un modelo económico, y quienes también en el peor de los casos son acusados de vagos choriplaneros. Comparto con ustedes y de esta manera pensar juntos, los resultados del trabajo "Impacto de Factores Económicos sobre el Bienestar Subjetivo en Población Adulta de la Argentina Urbana" realizado por la Fundación de la Universidad Católica Argentina a través del Observatorio de la Deuda Social Argentina difundido esta semana. Quiero invitarlos a repensar qué vemos cuando nos cruzamos cotidianamente con un ejército de argentinos en situación de alta vulnerabilidad. Qué sentimos ante la pobreza, la falta de futuro, el mal vivir; y también preguntarnos e imaginarnos que creen los desposeídos qué creemos nosotros, cuando como mucho tenemos un acto de caridad; alejado de toda solidaridad, comprensión o búsqueda de alternativas colectivas. - Este estudio parte del supuesto de que los fenómenos que remiten al bienestar subjetivo y al bienestar económico-material se vinculan, pero no necesariamente se explican ni determinan mutuamente. - Ser pobre por ingresos o indigente incrementa de manera notoria las posibilidades de padecer malestar psicológico, experimentar poca satisfacción con la vida, sentirse poco o nada feliz, así como también la probabilidad de afrontamiento negativo o creencia de control externo". - El 18,7% de la población objetivo (pobres y/o indigentes) presenta algún tipo de sintomatología ansiosa o depresiva, el 18,2% se siente poco satisfecho con su vida y casi 1 de cada 3 se siente poco o nada feliz. En relación con los recursos cognitivos, el 23,7% de la población manifiesta afrontamiento negativo (situaciones de estrés en las que predominan conductas destinadas a evadir o negar la situación) mientras que el 11% presenta creencia de control externo (creencia acerca del grado en que la propia conducta es o no eficaz para modificar positivamente el entorno). El progreso humano debe entenderse como el logro de un mayor nivel de satisfacción de las personas. El bienestar subjetivo o individual constituye un importante enfoque para entender y medir aquellos aspectos relevantes para los seres humanos. Desde esta perspectiva, el presente informe pone a prueba el juego de interrelaciones entre la percepción subjetiva del bienestar y diferentes dimensiones del bienestar económico. En este marco de análisis, cabe preguntarse: ¿En qué sentido y con qué magnitud las privaciones económico-materiales inciden en diferentes dimensiones y aspectos del bienestar individual?. Este estudio es más amplio, para poder comprender nuevas actitudes frente a este presente es que el mismo tendrá una segunda parte; ya que nadie queda exento de sufrir recortes salariales vía inflación o pérdida de empleo y de no comprender esas nuevas miradas.

Opinión:

¿Qué ves cuando me ves? (primera parte)

Por Gustavo Parravicini

