La competencia es de 15K y une Palermo con Núñez. Serán cinco los runners campanenses que competirán. Este domingo se correrá la maratón "Montagne Corre", de 15 kilómetros de extensión y con un recorrido que une los barrios porteños de Palermo y Núñez, comenzando por los Bosques de Palermo. La competencia es organizada por la famosa marca argentina de artículos de camping e indumentaria deportiva y también tendrá una prueba de 5K. Cinco atletas del Club Ciudad de Campana, entrenados por el prof. Diego Marquine, serán parte de la carrera de 15K: Silvana Hernández, Damián Reynoso, Mauricio Villabona, Matías Gómez y Hugo Cardoso. "No suelo correr 15 kilómetros, pero hace bastante había decidido inscribirme con la idea de probar. En general yo entreno para 10K o menos. Así que, en esta ocasión, me tomaré la carrera sin presiones, porque no tengo experiencia en este tipo de distancias", explicó su caso Silvana Hernández. Luego de la "Montagne Corre", el fin de semana del 4 de noviembre, los atletas de la entidad Tricolor correrán en la famosa maratón de Mar Del Plata. Hernández comentó que nunca corrió esa prueba y que algunos harán la carrera de 21K y otros la de 10K. "Es un circuito súper complicado, de mucho viento y cuestas, pero la idea es ir a disfrutar de esa carrera porque dicen que es muy linda porque corrés en la costa", señaló. Finalmente, Hernández (de 35 años) adelantó además que el 17 de noviembre participará de una carrera nocturna de 8K, a la que apunta "más alto porque me gusta más la distancia’’.



SILVANA HERNÁNDEZ HA OBTENIDO GRANDES RESULTADOS EN LAS ÚLTIMAS PRUEBAS EN LAS QUE PARTICIPÓ.



