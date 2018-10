La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/oct/2018 Rugby:

Recibe desde las 15.30 horas la visita de San José por la anteúltima fecha del Grupo Ascenso de Tercera División. Si gana con punto bonus, llegará con ventaja a la definición por el segundo ascenso directo. Esta tarde, desde las 15.30 horas, el plantel superior del Club Ciudad de Campana enfrentará como local a San José por la 10ª y anteúltima fecha del Grupo Ascenso de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Este encuentro se disputará en el marco de una definición palmo a palmo que están protagonizando el Tricolor y Mercedes Rugby por el segundo ascenso directo a la Segunda División. El primero lo aseguraría hoy Del Sur Rugby, que no debería tener mayores problemas para vencer como local a Atlético San Andrés. En tanto, el CCC y Mercedes están igualados con 31 puntos en el segundo puesto y mientras el equipo de nuestra ciudad recibirá hoy a San José, el elenco mercedino deberá enfrentar a Virreyes como visitante. Para Ciudad sería fundamental ganar y hacerlo con punto bonus, porque eso le permitiría depender de sí mismo en la última fecha, dado que en caso de igualdad en cantidad de puntos, el desempate lo favorece (le ganó los dos compromisos de la temporada a Mercedes y por eso tiene ventaja deportiva sobre este rival). Para recibir a San José, el coach Tricolor César Gigena dispuso la siguiente formación inicial: Alan González, Santiago Sauton, Leonardo Vega; Franco Casanova, Andrés Moreno; Gabriel Pujol, Nicolás Toledo y Adrián Lugano; Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerdá, Carlos Díaz, Nazareno Alaguibe, Franco Velázquez; y Bautista Peralta. Después de los encuentros de esta tarde, la última fecha se jugará el próximo sábado y tendrá al CCC visitando a Tiro Federal de Baradero y a Mercedes jugando como local frente a San Marcos. POSICIONES: 1) Del Sur Rugby, 39 puntos; 2) Ciudad de Campana y Mercedes Rugby, 31 puntos; 4) San Marcos, 24 puntos; 5) Tiro Federal de Baradero, 22 puntos; 6) Virreyes, 20 puntos; 7) Los Pinos, 18 puntos; 8) San José, 16 puntos; 9) Beromama, 13 puntos; 10) Atlético San Andrés y Sociedad Hebraica, 1 punto. FECHA 10: Ciudad de Campana vs San José; Virreyes vs Mercedes Rugby; Del Sur Rugby vs Atlético San Andrés; San Marcos vs Tiro Federal de Baradero; Beromama vs Los Pinos. Libre: Sociedad Hebraica.

