Será por la antepenúltima fecha de la temporada. Las Celestes ya no tienen chances de ascender a la "D". Hoy se jugará la novena y antepenúltima fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped femenino que organiza la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires. En ese marco, las chicas del Campana Boat Club enfrentarán en Pilar a Los Pinos en la Sede Pinazo del Rugby Club Belgrano Athletic. Las realidades de los dos equipos son muy distintas: mientras que el CBC ganó la primera fase del torneo de forma invicta y desplegando un gran nivel, y luego se mantuvo en la pelea por el segundo ascenso durante ocho fechas de la Zona 2 de la Reubicación "E-F", Los Pinos aun no sumó puntos, acumula 6 derrotas y 2 empates en ocho fechas disputadas, y está último en soledad en la tabla de posiciones. El CBC viene de caer dos veces seguidas ante los dos líderes e invictos de la Zona 2. Si bien ambos fueron partidos parejos y peleados, tanto SIC como Camioneros tuvieron más oficio, concretaron las llegadas que generaron y se llevaron los tres puntos ante las Celestes. El resto de la fecha se completa con los siguientes encuentros: El Retiro vs. San Martín "C"; Camioneros vs. GEBA "E"; San Isidro Club "D" vs. Club de Regatas Avellaneda "B"; Belgrano Day School vs. San Carlos "B"; y Universitario de La Plata "C" vs. Club Manuel Belgrano. Los partidos comenzarán a las 9:00, desde la Escuelita hasta la Quinta División. A las 14:30 será el turno de la categoría Intermedia, y a las 16 jugará la Primera División. POSICIONES. La Zona 2 de la Reubicación "E-F" de Primera División tiene actualmente las siguientes posiciones: 1) Camioneros y SIC "D", 22 puntos; 3) San Martín y Regatas Avellaneda "B", 13 puntos; 5) Campana Boat Club y Manuel Belgrano, 11 puntos; 7) Universitario de La Plata "C", 10 puntos; 8) Belgrano Day School y San Carlos "B", 9 puntos; 10) GEBA "E", 7 puntos; 11) El Retiro, 6 puntos; 12) Los Pinos, 2 puntos.

