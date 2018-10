La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/oct/2018 Remo:

Boat Club peleará por la Copa Conjunto en la regata promocional del Náutico Zárate







Los entrenadores Marilú Perea y Joel Romero inscribieron a diez remeros que conformarán 15 embarcaciones. Es la anteúltima competencia promocional del año, y la más esperada. Este fin de semana habrá muchísima acción en el Club Náutico Zárate en el marco de los festejos por sus 90 años de vida, que cumplirá el 28 de noviembre. Es que hoy sábado se correrá la tradicional Regata "Jorge Luis Giovagnoli", una competencia de carácter amistoso para tripulaciones tanto promocional, oficial y master, en homenaje al histórico colaborador del remo del ancla. Mientras que mañana domingo será la regata promocional, la anteúltima del calendario de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) y la más esperada de todos los años (y que además sirve de antesala a la regata que año a año se realiza en Campana, que este 2018 será el domingo 9 de diciembre). En la regata "por los puntos" del domingo participará el pre-equipo de remo del Campana Boat Club, dirigido por los entrenadores Marilú Perea y Joel Romero. La institución celeste anotó a diez atletas para conformar 15 tripulaciones, en una regata que contará con un total de 56 pruebas y la participación de 14 clubes (un número llamativamente bajo, pero a tono con lo ocurrido en todo el presente año): Club de Regatas San Nicolás, Prefectura Naval Argentina, Club San Fernando, Campana Boat Club, Club de Regatas La Plata, Buenos Aires Rowing Club, Club de Regatas Hispano Argentino, Club de Regatas Rosario, Club Náutico Villa Constitución, Club Canottieri Italiani, Club Náutico Hacoaj, Club Náutico El Timón y Tigre Boat Club. Las embarcaciones del CBC que competirán en aguas zarateñas son: 1) Single Libre Femenino: Juana Modarelli 2) Single Paseo Sub 14 Masculino: Isaías Gallippi 3) Single Paseo Sub 14 Masculino: Brandon Vivas 4) Single Shell Sub 16 Masculino: Tobías Viera Veneziani 5) Single Shell Sub 16 Masculino: Bravo Lautaro 6) Single Libre Masculino: Franco Martinez 7) Single Libre Masculino: Bruno Carabajal 8) Single Sub 16 Femenino: Guadalupe López 9) Single Paseo Sub 16 Masculino: Isaías Gallippi 10) Single Paseo Sub 16 Masculino: Santiago Geretto 11) Single Paseo Sub 16 Masculino: Emanuel Di Lallo 12) Doble par Shell Libre Masculino: Franco Martinez y Bruno Carabajal 13) Clinker Sub 16 Femenino: Guadalupe López 14) Cuatro con Clinker Libre Masculino: Santiago Geretto, Tobías Viera Veneziani, Franco Martinez, Bruno Carabajal e Isaías Gallippi (timonel) 15) Doble par Shell Libre Femenino: Juana Modarelli y Guadalupe López La competencia será fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral.

JUANA MODARELLI Y GUADALUPE LÓPEZ COMPETIRÁN JUNTAS EN DOBLE PAR SHELL LIBRE FEMENINO.



