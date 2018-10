Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 27/oct/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 27/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GANÓ HURACÁN: le ganó a Colón de Santa Fe, con tres goles en diez minutos.- JUEGAN RIVER Y BOCA: en la continuidad de la 10ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.- DEFENSA NO PUDO: perdió 2-0 en su visita a Junior de Barranquilla.- PRIMERA B METRO: Estudiantes de Caseros goleó a UAI Urquiza y se quedó como único líder.- PRIMERA C: La 12ª fecha se completó con la victoria de Sportivo Italiano por sobre Luján.- GANÓ HURACÁN Con tres goles en diez minutos, Huracán le dio vuelta ayer el partido a Colón de Santa Fe y le ganó 3-2 como local. Los tantos del Quemero fueron convertidos por Lucas Gamba (2) y Andrés Roa entre los 28 y los 38 minutos del segundo tiempo para torcer el rumbo de un encuentro que ganaba el Sabalero 2-0 al término de la primera parte. Con estos tres puntos, el Globo llegó a los 17 puntos y quedó a tres del líder Racing (20). En tanto, en el otro partido de la 10ª fecha de la Superliga disputado ayer, Tigre y Lanús igualaron 1-1 en Victoria y no logran despegarse ni de la parte baja de la tabla de posiciones ni de las de los Promedios (Tigre está en zona de descenso). JUEGAN RIVER Y BOCA En la continuidad de la 10ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol hoy jugarán tanto River Plate como Boca Juniors, ambos con equipos alternativos pensando en sus respectivos partidos revancha de Copa Libertadores en Brasil martes y miércoles próximo respectivamente. El Millonario recibirá en El Monumental a Aldosivi de Mar del Plata desde las 15 horas, mientras que el Xeneize visitará a Gimnasia de La Plata a partir de las 17.15. Además, hoy también jugarán: Unión vs Godoy Cruz (20.30) y Talleres vs San Martín de Tucumán (20.30). En tanto, mañana domingo lo harán: Racing Club vs San Lorenzo (11.00), Patronato vs Rosario Central (13.15), Vélez Sarsfield vs Belgrano (15.30), Banfield vs Estudiantes (17.45) y Atlético Tucumán vs Independiente (20.00). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con Newells vs Argentinos Juniors (19.00) y San Martín de San Juan vs Defensa y Justicia (21.00). DEFENSA NO PUDO En el inicio de la serie de Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia perdió 2-0 en su visita a Junior de Barranquilla. La revancha se disputará el próximo jueves 1º de noviembre en Florencio Varela, donde el Halcón deberá conseguir dos goles de diferencia y no recibir goles en contra para no quedar obligado a ganar por tres de ventaja. PRIMERA B METRO Ayer, en el inicio de la 13ª fecha, Estudiantes de Caseros goleó 3-0 como local a UAI Urquiza y de esa manera quedó como único líder del campeonato con 26 puntos, tres más que Deportivo Riestra, que hoy visitara a All Boys. Ayer, además, J.J. Urquiza derrotó 3-1 como local a Comunicaciones y salió de zona de descenso. Esta 13ª jornada continuará hoy con la siguiente programación: San Telmo vs Acassuo (12.00), All Boys vs Deportivo Riestra (13.05), San Miguel vs Colegiales (15.30), Defensores Unidos vs Talleres de Remedios de Escalada (15.30), Almirante Brown vs Tristán Suárez (15.30), Fénix vs Deportivo Español (15.30) y Barracas Central vs Flandria (15.30). La fecha se cerrará mañana domingo con Sacachispas vs Atlanta. PRIMERA C La 12ª fecha se completó con la victoria de Sportivo Italiano por 1-0 sobre Luján. Con ese resultado, el Tano alcanzó a Leandro N. Alem en la segunda posición, que ambos comparten con 22 puntos, cuatro menos que el líder Deportivo Armenio, que tiene 26. La 13ª fecha comenzará mañana con seis partidos y acción para los tres líderes de la divisional.



