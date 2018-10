Con su victoria sobre Villa Dálmine, el elenco de Junín llegó a los 20 puntos (6 victorias y 2 empates en ocho presentaciones) y quedó al frente de la tabla de posiciones, al menos, hasta que hoy juegue Nueva Chicago (18) frente a Almagro (15.05 por TyC Sports).

Ayer, además, Brown de Adrogué venció 1-0 como local a Gimnasia de Mendoza, mientras que Platense le ganó 2-0 a Ferro Carril Oeste en Caballito. Antes, el viernes por la noche, Instituto derrotó 1-0 como visitante a Temperley.

La octava fecha continuará hoy con cinco encuentros: Nueva Chicago vs Almagro, Guillermo Brown (PM) vs Central Córdoba (SdE), Olimpo (BB) vs Los Andes, Independiente Rivadavia vs Arsenal y Mitre (SdE) vs Santamarina. En tanto, mañana lunes jugarán: Deportivo Morón vs Defensores de Belgrano y Chacarita vs Gimnasia de Jujuy. Mientras que el martes lo harán: Quilmes vs Agropecuario. Queda libre Atlético Rafaela.

Por la próxima fecha, Villa Dálmine recibirá a Brown de Adrogué en un partido pautado inicialmente para el viernes a las 21 horas. Además, por esa misma jornada se enfrentarán: Instituto vs Mitre (SdE), Santamarina vs Chacarita, Gimnasia (J) vs Deportivo Morón, Defensores de Belgrano vs Independiente Rivadavia, Arsenal vs Quilmes, Agropecuario vs Sarmiento (J), Gimnasia (M) vs Ferro Carril Oeste, Platense vs Nueva Chicago, Almagro vs Guillermo Brown (PM), Central Córdoba (SdE) vs Olimpo (BB) y Los Andes vs Atlético Rafaela. Queda libre: Temperley.