Prevén un 2019 "positivo" para TenarisSiderca

El presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, brindó buenas perspectivas durante la Conferencia del Acero, desarrollada la semana pasada en Rosario. También habló de inversiones en la planta de nuestra ciudad. TenarisSiderca se encamina a tener otro año "positivo" en materia productiva de la mano del crecimiento de la actividad en Vaca Muerta y la estabilización del petróleo por encima de los 70 dólares el barril, nivel que le asegura una demanda sostenida desde el mercado estadounidense, su principal destino de exportación. Las buenas perspectivas fueron compartidas el miércoles por Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, durante su participación en la 22ª Conferencia del Acero organizada por el Instituto Argentino de Siderurgia (IAS), donde compartió un panel con ejecutivos de Ternium y Acindar. "Siderca, de la mano de los dos grandes motores que la impulsan, que son los mercados internacional e interno de la energía, está pasando un año muy bueno", aseguró Martínez Álvarez. El desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén es vital para los planes del Grupo Techint. En Fortín de Piedra, su petrolera Tecpetrol ya produce el 10% del gas extraído en el país. Y Tenaris no solo provee a las operadoras desde Siderca, sino también a través de su planta en Valentín Alsina con tubos con costura que son empleados en el montaje de nuevos gasoductos para llevar toda esa producción hacia los grandes centros de consumo, como la compañía informó días atrás a través de sus redes sociales. Pero el horizonte de noticias alentadoras se asienta sobre el anclaje del barril de petróleo por encima de los 70 dólares, tras haber tocado los 30 apenas dos años atrás. Esto ha revitalizado las operaciones en el mundo, en especial las destinadas a extraer recursos no convencionales, donde los costos son mayores y un valor bajo del petróleo comprimía los márgenes de ganancias casi hasta la paralización de la actividad. Martínez Álvarez afirmó que "70 dólares es un precio robusto y razonable para un desarrollo fuerte de la industria" que, tras la crisis, se orienta más al shale y menos a perforación más complejas y caras como el off shore. "Este mundo ha recuperado volúmenes", señaló el ejecutivo. Mundo al que TenarisSiderca le destina tres cuartas partes de su producción. "TenarisSiderca está prácticamente a plena capacidad. En el último año y medio contratamos a más de 1.000 personas. Y vemos un año que viene bastante positivo por el momento", aseveró el ejecutivo. INVERSIONES En este marco auspicioso, Tenaris se encuentra invirtiendo en su complejo industrial de Campana. La nueva planta de tratamiento de aguas, que costó casi 20 millones de dólares, ya está funcionando. Se trata de una instalación de última generación que, "prácticamente cierra todo el ciclo de uso de agua y reduce a cero el impacto medioambiental" de la planta. Además, en respuesta a la demanda de productos de mayor especificación por parte de la explotación no convencional en Neuquén y Estados Unidos, la compañía está invirtiendo para incrementar la capacidad de fabricación de los sectores Premium y Fábrica de Cuplas. "Esto es una buenísima noticia para Siderca y para el país, porque vamos a exportar productos de un alto valor agregado, que tienen mucha intensidad de mano de obra, y en esa dirección direccionamos nuestra inversión", expresó el presidente de Tenaris Conor Sur. CAPACITACIÓN Y SEGURIDAD En la conferencia del IAS, Martínez Álvarez se refirió al inédito desarrollo de un simulador de grúas que permite entrenar a las nuevas generaciones de operarios sin los riesgos que implica la capacitación en el puesto real de trabajo. El simulador emplea tecnología de realidad virtual para reproducir la operación a bordo de una grúa dentro de uno de los laminadores continuos de la planta. De esa manera, el futuro gruista da sus primeros pasos con la posibilidad de cometer errores sin exponerse ni exponer a otros operarios. Esta tecnología fue desarrollada en conjunto por Tenaris, la UTN y una pyme de Capital Federal, y pronto estará disponible también en otras plantas de Tenaris.

¡Hice un tour por #VacaMuerta desde Rosario! En el stand de @Tenaris_ar en la #22SteelConfIAS podes hacer un recorrido virtual por el proyecto energético más importante del país. No se lo pierdan. pic.twitter.com/zgnJWOpb5i — Javier Martínez A. (@_javierma) 24 de octubre de 2018

