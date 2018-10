La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/oct/2018 Rugby:

Ayer venció 31-0 a San José como local, sumó puntos bonus y le sacó cuatro de diferencia a Mercedes Rugby, que perdió en su visita a Virreyes. Del Sur Rugby ya se aseguró el primer ascenso directo. La definición será el próximo sábado. El plantel superior de Ciudad de Campana quedó ayer a un solo punto de sellar su regreso a la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Es que por la anteúltima fecha del Grupo Ascenso de Tercera División venció 31-0 como local a San José y de esa manera le sacó cuatro puntos de diferencia a Mercedes Rugby en la pelea por el segundo ascenso directo. El primero ya quedó en manos de Del Sur Rugby (ex Banco Hipotecario), que ayer aplastó 109-12 a Atlético San Andrés y confirmó su pase a la Segunda División. En tanto, el segundo boleto se definirá en la última fecha y al Tricolor le alcanzará con sumar un solo punto en su visita a Tiro Federal de Baradero para garantizarse el regreso a Segunda (para ello le alcanza con perder por menos de 7). Y en caso de no sumar, también ascenderá si Mercedes no vence con punto bonus a San Marcos, dado que en caso de igualdad de puntos, el desempate favorece al CCC por haber ganado los dos partidos que disputaron entre sí esta temporada. Ayer por la tarde, en la cancha de Chiclana y Luis Costa, los dirigidos por César Gigena estuvieron firmes en defensa y anotaron cinco tries: Nazareno Alaguibe por duplicado y Adrián Lugo en el primer tiempo; y Lugo y Juan Calvi (que anotó tres conversiones) en la segunda mitad. El XV Tricolor estuvo conformado por: Alan González, Santiago Sauton, Leonardo Vega; Franco Casanova, Andrés Moreno; Gabriel Pujol, Nicolás Toledo y Adrián Lugano; Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerdá, Carlos Díaz, Nazareno Alaguibe, Franco Velázquez; y Bautista Peralta. Luego ingresaron Lucas Fernández, Laureano Salas, Molina y Cristian Giles Delgui. RESULTADOS FECHA 10: Del Sur Rugby 109-12 Atlético San Andrés; Ciudad de Campana 31-0 San José; San Marcos 37-27 Tiro Federal de Baradero; Virreyes 21-18 Mercedes Rugby; Beromama 17-16 Los Pinos. Libre: Sociedad Hebraica. POSICIONES: 1) Del Sur Rugby, 44 puntos; 2) Ciudad de Campana, 36 puntos; 3) Mercedes Rugby, 32 puntos; 4) San Marcos, 28 puntos; 5) Virreyes, 24 puntos; 6) Tiro Federal de Baradero, 22 puntos; 7) Los Pinos, 19 puntos; 8) Beromama, 17 puntos; 9) San José, 16 puntos; 10) Atlético San Andrés y Sociedad Hebraica, 1 punto. ÚLTIMA FECHA. Se jugará el próximo sábado y tendrá los siguientes encuentros: Tiro Federal de Baradero vs Ciudad de Campana, Los Pinos vs Virreyes, Mercedes Rugby vs San Marcos, San José vs Del Sur Rugby, Atlético San Andrés vs Sociedad Hebraica. Libre: Beromama.

