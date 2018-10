Algo huele mal en Los Cardales

AL LÍMITE OPERACIONAL En marzo de 2017, Técnicos del SPAR (Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural) estuvieron en Los Cardales para visitar la planta de tratamiento de efluentes local y evaluar las posibles acciones a seguir, a raíz de que la planta se encontraba prácticamente colmada en su capacidad de saneamiento de aguas. Según comentaron los propios técnicos del SPAR, las opciones que se manejaban eran la ampliación de la planta en su ubicación actual, o su mudanza a un sector aún no determinado que permita alejar la planta de la zona urbanizada de Los Cardales. Esta segunda alternativa, reconocieron, "es la más difícil y más costosa, aunque aún no se ha descartado la posibilidad de la mudanza en virtud de los reclamos de los vecinos de la zona por los malos olores que emana la planta cuando sale de servicio por desperfectos técnicos". Ambos técnicos prometieron volver a los 30 días. Al menos en términos periodísticos, nunca más se supo de ellos. Su planta de tratamiento de desechos cloacales trabajaría al límite de sus capacidades, volcando aguas sin tratar a un arroyo que recorre territorio de Campana y tributa al Río Luján. El otorgamiento de prefactibilidad a nuevos emprendimientos inmobiliarios agravaría la situación. Los problemas comenzaron a hacerse más evidentes hace algo más de 2 años. El ambiente semi rural y el aire puro de Los Cardales comenzó a sufrir el costo del progreso. Y los primeros y principales afectados fueron los vecinos de los barrios Los Paraísos (de Cardales); y La Codornís, Santa Brígida y Monte Verde (de Campana). El olor nauseabundo de líquidos cloacales sin tratar es cada vez más frecuente. Pero más allá de la "incomodidad olfativa", a los vecinos les preocupa las condiciones sanitarias en el que desarrollan sus vidas, particularmente los fines de semana. El Arq. Pedro Roca hace décadas que vive en los fondos del barrio Monte Verde, y a pocos metros del arroyo donde vuelca sus efluentes líquidos la planta de tratamiento cloacal manejada por la Cooperativa de Servicios Públicos de Los Cardales Limitada, "COPESEL". "Es claro –explica el vecino- que acá vive cada vez más gente y la planta ya no da abasto; sobre todo los fines de semana y en temporada, cuando los vecinos que no moran de manera permanente vienen a disfrutar de sus casas de campo, sumando, además a familiares y amigos. Si a eso, le sumamos las altas temperaturas y la baja del régimen de lluvias, con lo que baja el caudal del arroyo… Este verano va a ser insoportable y también peligroso en términos sanitarios". Las denuncias al respeto fueron varias, e incluso cubiertas periodísticamente por este medio. En su momento, la explicación oficial fue que se trataron de meros y lamentables episodios, vinculados a la salida transitoria de servicio de planta por problemas técnicos. "El laboratorio de la Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Campana ha verificado la contaminación del efluente. De hecho, hay 3 expedientes iniciados sobre el particular", dice el Arq. Pedro Roca. A mediados de julio de este año, la visita del presidente del HCD de Campana, Sergio Roses, a la COPESEL, dejó en evidencia que el problema ya tiene escala estructural. Según el registro periodístico, de la reunión surgió la necesidad de ampliar la capacidad de la planta para prevenir problemas cuando hay picos de uso, como así también, potencialmente extender el servicio a zonas sin red cloacal. Al respecto, las autoridades de Exaltación de la Cruz destacaron que ya cuentan con un proyecto para dar solución a esta problemática y que están en búsqueda de un financiamiento Nacional o Provincial. "Nuestro compromiso es atender cada preocupación de los vecinos de la ciudad y asuntos que perjudiquen al medio ambiente", ponderó Roses en ese momento. "Los Cardales –agrega el Arq. Roca- es la denominación para un área que comparten Exaltación de la Cruz y Campana. La planta está en Exaltación de la Cruz, pero acepta y trata los efluentes cloacales de los barrios cerrados que están en Campana. El tema es que el desarrollo inmobiliario fue creciendo, y es evidente que la planta de tratamiento se queda corta como para tratar de manera efectiva lo que recibe y vuelca con más frecuencia al arroyo el líquido sin tratar correctamente o lo suficiente. Yo mismo he visto materia fecal flotando o hablando en buen romance: soretes". Los vecinos afectados señalan que COPESEL otorgó un cerfiticado de prefactibilidad a nuevos emprendimientos inmobiliarios en el Partido de Campana, incluso sobre una de las márgenes del arroyo utilizado como disposición final de los efluentes, lo cual agravaría la carga de materia orgánica en la planta de tratamiento. "Las bacterias son organismos microscópicos responsables de enfermedades tales como fiebre tifoidea, disentería bacilar, gastroenteritis y cólera. Sus síntomas son parecidos, aunque varían en intensidad, ya que infectan el estómago y los intestinos, produciendo dolor de cabeza, diarrea (a veces con sangre), calambres abdominales, fiebre, náusea y vómitos. Han aparecido algunos casos en niños de trastornos digestivos que podrían ser atribuibles a esta situación irregular", dice el Arq. Roca y concluye: "Si no pueden resolver el problema, no lo incrementen. Llegará el momento en que la solución requerirá de inversiones inviables y todos pagaremos las consecuencias. Ese día, el tan promocionado ‘corredor turístico’ tendrá como atracción la contaminación cloacal y sus aromas característicos".

“Si no pueden resolver el problema, no lo incrementen. Llegará el momento en que la solución requerirá de inversiones inviables y todos pagaremos las consecuencias", dice el Arq. Roca.





Hace 2 años, funcionarios del SPAR ya habían diagnosticado que la planta que vuelca sobre el arroyo se encuentra en su límite operacional. DESECHOS INDUSTRIALES Varios vecinos de Los Cardales manifestaron también su preocupación por una obra en ejecución y que serviría para la descarga de desechos industriales del Parque de Ruta 6 en el canal que atraviesa gran parte del pueblo para desembocar detrás del barrio La Plegaria. Ese canal pasa cerca de puntos de importancia como colegios y hasta una toma de agua que alimenta la red de agua corriente del pueblo. "Exaltación de la Cruz necesita desesperadamente crear empleo. Es el principal reclamo que recibimos de muchos vecinos. Y el proyecto del parque es sumamente positivo. Lamentablemente no parece haberse planificado correctamente. No es lógico atravesar todo Cardales con un canal de desechos industriales. El momento de corregir estas cosas para que el parque sea posible sin generar un riesgo para el pueblo es ahora, a medida que se vayan radicando industrias será más difícil. Hay que hacer las cosas bien, pensando en el futuro y en qué distrito queremos ser dentro de 20 años, para no perder nuestro entorno y no poner en riesgo la salud de nuestra población", señaló al respecto el concejal Raúl Sancho (Cambiemos).

Algo huele mal en Los Cardales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: