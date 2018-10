La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/oct/2018 Por la gran demanda, Vamos Campana ofrece un segundo Curso de Inserción Laboral







Será el 5 de diciembre a las 18.30 en el local de Av. Varela 937. Será gratuito. El taller de Inserción Laboral que lanzó Vamos Campana tuvo una gran cantidad de inscriptos, informaron desde el espacio ciudadano. Por esta razón se programó una segunda fecha para que aquellos que no llegaron a inscribirse al primero no se pierdan los contenidos del curso. "Sabíamos que este curso iba a tener una muy buena recepción y una gran cantidad de inscriptos, pero nunca pensemos que la demanda fuera tan grande", señaló Carlos Navazzotti, Licenciada en Recursos Humanos. "Aunque sabemos que esto se debe no solo a lo difícil que está hoy conseguir trabajo, sino que además este tipo de capacitaciones en las consultoras privadas son excesivamente caras, lo cual es un despropósito porque si hay vecinos y vecinas que necesitan conseguir empleo, difícilmente tengan dinero para afrontar los gastos de este tipo de cursos", agregó la referente de Vamos Campana. "Nos llena de orgullo poder compartir los conocimientos y poner todo el esfuerzo personal al servicio de los que lo necesitan de manera gratuita. Porque de eso se trata nuestro espacio; de generar un círculo virtuoso entre los ciudadanos y ciudadanas que nos permitan mejorar individual, pero fundamentalmente en términos de sociedad", expresó Navazzotti. Según se detalló, los contenidos del curso son la identificación del perfil, el armado de currículum y carta de presentación, el entrenamiento para la entrevista laboral, la organización del proyecto laboral y las posibilidades de avanzar en la capacitación. El próximo curso será el 5 de diciembre a las 18.30 en el local de Av. Varela 937. "La inscripción es totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad y deben realizarla escribiendo por mensaje privado a nuestro Facebook que es Vamos Campana", concluyó Navazzotti.

Foto: Archivo.



