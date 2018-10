La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/oct/2018 Solicitan la creación del Boleto Universal de Salud







Ante los aumentos en transporte, concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana impulsan un proyecto que beneficie a personas con enfermedades crónicas o realicen tratamientos prolongados que deban asistir al Hospital San José. Un proyecto de ordenanza impulsado por el bloque PJ-Unidad Ciudadana busca crear el Boleto Universal de Salud, el cual "proporcionará beneficios para personas que sufren enfermedades crónicas o realizan tratamientos prolongados, y necesitan concurrir al Hospital San José a controles o asistencias periódicas". La iniciativa apunta a preservar la salud de quienes se vieron "perjudicados por el sexto aumento del transporte" autorizado por el Gobierno de Cambiemos. "Con el incremento de este mes, habilitado por el macrismo, en lo que va del año suma un 117% de aumento" señaló la concejal Romina Carrizo, quien agregó: "el aumento del transporte es una situación que dificulta a muchas familias y jubilados de nuestra ciudad que sin llegar a tener certificado de discapacidad deben concurrir al hospital a atenderse por enfermedades crónicas o por tratamientos prolongados, y no poseen los medios económicos para hacerlo". Según el proyecto, los futuros beneficiarios deberían acreditar su necesidad en la Secretaría de Desarrollo Social. "Caminamos las calles de nuestra ciudad, hablamos con los vecinos y en base a ellos preparamos nuestros proyectos, fruto de sus demandas", agregó Carrizo, quien además dijo que "no hay ningún trabajador ni jubilado que se vea beneficiado con las medidas de este Gobierno. Sí muchas empresas y empresarios. En esta gran devaluación hay compensaciones para muchos menos para al pueblo". Los ediles expresaron una gran preocupación por los reiterados reclamos recibidos debido a la falta de atención a la demanda en salud de los distintos barrios de Campana. "Se entregan unos pocos números a los vecinos, que no alcanzan para atenderlos a todos". Al respecto, el concejal Rubén Romano enfatizó: "Cada día afloran más necesidades en los barrios producto de la situación económica que desfavorece a muchos, y frente a ello el Ejecutivo municipal en vez de equilibrar la situación con fondos municipales, lleva a cabo su propio ajuste, en coincidencia con el Presidente Macri y la Gobernadora Vidal, negándose a aumentar los recursos de atención en los centros descentralizados de salud barriales". Sin embargo, el profesional remarcó que además de facilitar el traslado de los pacientes al Hospital es necesario invertir en prevención y salud pública. "La prevención y el debido cumplimiento de un tratamiento mejora y prolonga la calidad de vida de una persona, como así también la buena alimentación. Por eso desde nuestro lugar vamos a insistir y llevar la Supersopa a los comedores, donde a diario nos esperan las mamás de muchos niños para contarnos sus reclamos y necesidades. Sabemos que estamos llamados a compensar la desigualdad de oportunidades existentes proponiendo políticas públicas en salud que faciliten el acceso de las personas, pensando en la calidad de vida de quienes, en este caso, no pueden afrontar un pasaje", concluyó.

El concejal Romano aseguró que se reciben numerosos reclamos por la atención de la salud en los barrios.



