La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/oct/2018 El Municipio refaccionará un inmueble donado para brindar cursos de formación y oficios







Se trata de la sede de la cooperativa Renovación, situada en Coletta y Pasaje. Carhué. Funcionarios municipales y miembros de la entidad recorrieron el lugar y dieron detalles del proyecto. El Municipio refaccionará un inmueble donado por la cooperativa Renovación para brindar cursos de formación y oficio. Así lo comunicó la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, y el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras, junto al presidente y vicepresidente de la entidad, Nicolás Martínez y Raúl Benestante, respectivamente, al recorrer el predio situado en la intersección de Coletta y Pasaje Carhué. "Estamos felices porque esto es el resultado de un nuevo trabajo en equipo que involucró a distintas dependencias del Municipio y a una institución de la comunidad", remarcó Schvartz, que también aseguró que esta iniciativa permitirá brindar a los jóvenes más oportunidades para que tengan un proyecto de vida saludable. Y, para alcanzar ese objetivo, es fundamental la educación, aseguró la jefa de Gabinete. En tal sentido, recordó "que la prioridad de la gestión del intendente Sebastián Abella siempre fue acompañar a los jóvenes con políticas públicas integrales" y esta propuesta es un paso más en ese camino. Contreras, en tanto, agradeció a los integrantes de la cooperativa "por su visión y compromiso con la comunidad" al tiempo que lamentó la falta de acompañamiento de gestiones anteriores. "El apoyo del Municipio es esencial y el salto de calidad se lo vamos a dar nosotros a partir de un gran compromiso que asumimos. Lo hemos visto ya en el Centro Educativo Municipal, por lo que no me caben dudas que será un antes y un después para la comunidad en todo lo que respecta con las cooperativas y la capacitación", señaló. Por último, el funcionario indicó que el trabajo entre las partes comenzó meses atrás e implicó la cesión del predio de la cooperativa en favor del Municipio para llevar adelante la refacción y remodelación del inmueble. Por su parte, Martínez rememoró los inicios de la entidad que representa y aseguró que la escuela de oficios que llevaban adelante tiempo atrás cerró "porque en las anteriores gestiones nunca tuvimos el respaldo que necesitábamos". No obstante, en esta oportunidad se mostró seguro y confiado "en volver a construir esa escuela de oficio que permitió que varios jóvenes tengan un trabajo pero con más apoyo". Mientras que Benestante destacó la decisión de la gestión del intendente Abella de "seguir la obra de la cooperativa y brindar cursos de oficio que permitan sacar a chicos de la calle y educarlos en la cultura del trabajo".



