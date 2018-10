"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" Allí me confirmaron con sólo dos meses de vida, porque en aquellos lejanos años el Sr. Obispo venía muy pocas veces, luego, a los 6 años tomé mi Primera Comunión Pasé mi infancia y mi adolescencia compartiendo mis días en la vieja casa y el pequeño patio parroquial. Allí nos reuníamos casi diariamente a estudiar, jugar, trabajar, preparar las celebraciones, como así también los famosos "ramitos de olivo". ¡Qué hermosa época con el querido Padre Roza que compartía todo con nosotros!!!! inclusive cuando nos reuníamos en alguna de nuestras casas y qué gran grupo formábamos Jorge, Ricardo, Ivone, Pepe, Lucy, María Teresa, yo y algunos otros que no me vienen a la memoria. Siempre nuestro encuentro era en la Parroquia, nuestra otra casa y desde allí al cine, al club, a caminar, siempre todos juntos y todos integrábamos la A.C.A. ¡Y Cómo trabajábamos!! porque también teníamos nuestro Ateneo Parroquial para nuestras reuniones y charlas Luego fuimos adultos y allí nos casamos, pero siempre siguió la amistad y el encuentro en nuestra querida Parroquia Pasaron luego por nuestras vidas otros sacerdotes, como el Padre Ferrante, Avilés y Domingo que eran Salesianos, que te llamaban a cualquier hora para trabajar y era imposible decir: NO Luego nuestro Padre Luis al que nunca olvidaremos como a Mons. Horacio que nos reunía una vez en cada casa y luego formamos un grupo que cocinábamos y comíamos en la ya nueva casa parroquial En realidad, todo este grupo del que hablo estuvo toda su vida muy unidos, al que se agregaron luego del casamiento Pelusa y Angelita... y siempre teniendo como centro nuestra querida Parroquia Santa Florentina.¡Felices 125 Años Inolvidables! La parroquia fue creada el 30 de diciembre de 1893 por Mons. Dr. Federico Aneiros, Arzobispo de Buenos Aires. Registro Título Nº195-Catedral de Buenos Aires. Curas Párrocos Pbro. José Viola (1893) Pbro. Demetrio BEGUIRISTAIN (1900) Pbro. Andrés RAMOS (1902) Pbro. Jorge GIMENO (1906) Pbro. Francisco DOGLIA (1906) Pbro. Martín MONTERO (1907) Pbro. Carlos DIGONCELLI (1915) Pbro. Luis CUROTTO (1918) Pbro. Antonio RODRIGUEZ (1920) Pbro. Jesús DOMINGUEZ (1925) Pbro. Pedro Luis MENINI (1930) Pbro. Arturo FERREYRA (1933) Pbro. Luis V. ROZA (1944) Pbro. Domingo BRUNO (1964) Pbro. José PRATO (1970) Pbro. Félix FERRANTE (1973) Fue creada CATEDRAL por su Santidad Pablo VI al erigir la Diócesis de Zárate-Campana por Bula "Qui Divino Concilio" del 21 de abril de 1976 Curas párrocos Mons. Luis A. FABRIS (1976) Mons. Horacio RALJEVIC (1991) Mons. Edgardo O. GALUPPO (2004) Pbro. Walberto A. MORALES (2007) Pbro. Hugo N. LOBATO (2007) Mons. Ariel R. PEREZ (2012 -2018) Muchas Gracias Lydia Gaviglio

EL ALTAR ORIGINAL ADORNADO

Semblanzas entre hermanos:

Mi querida parroquia Santa Florentina

125 Aniversario de la creación de la Parroquia Santa Florentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: