Sin saber si "vamos a llegar" pero convencidos que, al menos para ello, debemos y queremos seguir caminando, volvemos para juntarnos una vez más. El motivo? Celebrar "el inicio al bicentenario" de NUESTRA ESCUELA. Qué para eso falta mucho? Puede ser…pero con música el tiempo pasa más rápido. Por eso, los esperamos para volver a reunirnos. Esta vez sin cena ni baile pero pudiendo deleitarnos con la música de la Escuela Orquesta de nuestra ciudad dirigida por nuestro ex alumno, el maestro, Javier Ulmete. La cita es el próximo martes 30 de octubre a las 17 en nuestra querida ESCUELA NORMAL.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Seguimos caminando… a los 200

Por ex docentes y ex alumnos de la Escuela Normal Eduardo Costa

