Optical Store: lentes en exhibición en forma permanente

El espacio ubicado en French 313 se sumó a Tarjeta Real y ahora ofrece 20% de descuento en efectivo todos los días en anteojos de sol. "Si bien uno atraviesa crisis o situaciones complicadas hay un crecimiento, eso es lo importante y esperemos que haya más", comenta Leticia Biggeri, dueña junto a su socia-amiga Griselda Zalazar. Siempre se pensó en la idea de una óptica propia pero no se daban los tiempos, hasta que en septiembre de 2013 se hizo realidad y las dos amigas Leticia Biggeri (Óptica Técnica Especializada en Lentes de Contacto) y Griselda Zalazar abrieron las puertas de Optical Store. Las chicas recuerdan ese momento y aseguran "en su momento nuestros respectivos maridos ayudaron, eso fue una base y un empuje muy importante y nos dijimos o ganamos los dos, o perdemos los dos". Ambas mujeres tiene como objetivo brindarles a sus clientes la posibilidad de contar con todos los lentes en exhibición en forma permanente. Una alternativa de compra que deja atrás "el mostrador" y de sacar bandejas con los anteojos y la continua intervención del vendedor entre el producto y el cliente. Algo que le permite probarse con comodidad la cantidad de pares que desee. La salud visual, hoy en día, es un tema importante y Biggeri hace hincapié en la prevención; "la gente sigue comprando anteojos de sol en la calle, en los negocios de ropa, sigue comprando los pre-graduados en las farmacias o en los kioscos. Si bien es un anteojo para salir del momento, no es recomendable, ni bueno y falta conciencia". Lo novedoso del local es que cuenta con un sector especial para niños. "En la actualidad desde edad muy temprana, la escuela ya le dice a los padres de hacer la consulta". Biggeri recuerda quizás que antes el niño era motivo de "cargadas" y que ahora ya se cambió esa idea. Ofrecen marcas como Optitech Kids, Crocs Eyewear, Fisher Price, Borsalino, Hello Kitty. Se sabe que los armazones y los cristales son cosas caras y desde Optical Store aseguran que hay anteojos "para todos los bolsillos", hay anteojos recetados y anteojos de diseño, es decir "no dejamos el negro o marrón sino el que se destaque y que no haya en otro lugar". Por otro lado, comentan que este año incorporaron marcas internacionales, a lo que respecta en sol y receta, como Ray Ban,Vogue, Armani, Polaroid, Kenzo, Ralph Lauren, y destacan "eso hace un crecimiento a la óptica". Haciendo balance en estos 5 años las dueñas ven un gran avance, "estamos muy conformes, Campana esta hermosa y creció un montón, pero siempre digo que uno como campanense tiene que ser más localista, quizás uno va un shopping porque hay más variedad y hay que ser más local", y agregan "si bien uno atraviesa crisis o situaciones complicadas hay un crecimiento y eso es lo importante y esperemos que haya más". Para conocer más el local los vecinos se pueden acercar a French 313 de 9 a 12 horas y de 16 a 19:30 horas. Tienen además su página en Facebook: Optical Store Campana o Instagram. PROMO TARJETA REAL Optical Store se sumó recientemente a la iniciativa local de fidelización de clientes Tarjeta Real. En este caso, quienes tengan la tarjeta podrán disfrutar todos los días de un 20% de descuento en compras en efectivo en anteojos de sol. La promoción es válida hasta el 20 de noviembre. Quienes estén interesados en contar con Tarjeta Real, pueden solicitarla en los comercios adheridos o en el local ubicado en Luis Costa 845 de lunes a viernes de 9 a 12 horas. También en la oficina de La Auténtica Defensa ubicada en Av. Rocca 161. Tarjeta Real no tiene costo de mantenimiento.

