Publicidad Belice es un pequeño país encerrado entre México y Guatemala en la costa caribeña. No es un país latinoamericano, pero tampoco es del todo caribeño. Belice tiene un poco de los dos: una gran mezcla de culturas, unos fondos oceánicos increíbles y selva que oculta pirámides mayas mucho menos visitadas que las de los países vecinos. Todavía es un destino algo rústico, pero genial para los viajeros que quieran sentir que aún quedan rincones en el mundo por descubrir. Su barrera de coral es la segunda más grande del mundo, por detrás de la australiana, un auténtico paraíso submarino. La jungla reúne una enorme red de parques nacionales y reservas naturales. Sus yacimientos mayas no tiene nada que envidiar a los mexicanos, los guatemaltecos o los hondureños, y la creciente industria turística ha desarrollado toda clase de propuestas de aventura en la naturaleza, que van desde tirarse en tirolesa hasta descubrir cuevas kilomé-tricas. Es el único país de habla inglesa de Centroamérica que esconde playas de folleto, arrecifes de coral, reservas de jaguares y cocodrilos, ruinas mayas para visitar sin colas y flores con las que se elabora Chanel Nº 5. Hasta Madonna le dedicó "La isla bonita" a uno de sus rincones más hermosos. Estas son algunas de las actividades que no podemos dejar de recomendar en Belice: - Submarinismo en el Gran Agujero Azul: Es una de las grandes maravillas naturales del mundo, el punto turístico más conocido de Belice y una experiencia de buceo única. Tal vez no sea la mejor inmersión del país, pero si una de las más populares. Es un atolón ubicado a 100 Km de la costa, con el centro de color azul oscuro, las paredes descienden más de 120 metros hacia el interior del océano y aunque acumula gran cantidad de sedimentos y desechos naturales, su profundidad sigue generando ese círculo de color azul que puede verse desde el cielo; y abundan estalactitas y estalagmitas. Un banco de tiburones de arrecife (además de innumerables invertebrados y esponjas) acompaña a los submarinistas en su descenso a esas misteriosas profundidades del mar. Aunque el agua es transparente, hay muy poca luz. - Kayak en el atolón de Glover: Como un collar de perlas de arena blanca, el atolón de Glover está formado por media docena de islotes rodeados de un mar azul increíble. Es uno de los tres grandes atolones de Belice, pero es el que menos visitas recibe, y se mantiene más virgen. Su nombre viene del pirata John Glover, que en el siglo XVII usaba estos islotes como base para invadir a los galeones españoles que iban y venían desde las islas de la bahía de Honduras. Su ubicación única, en lo alto de una cadena montañosa sumergida al borde de la plataforma continental, lo convierte en un lugar ideal para remar entre islas o por la laguna central, de poca profundidad. Con un kayak de fondo transparente se pueden ver rayas, tortugas e innumerables peces tropicales nadando bajo el casco. Hay varios centros vacacionales rústicos de filosofía ecológica para submarinistas y pescadores, cada uno en una isla. - Cayo Ambergris: También llamada la Isla Bonita (por la famosa canción de Madonna). Cayo Ambergris es el destino vacacional paradisíaco por excelencia. Para muchos es la imagen perfecta de las vacaciones: muy relajadas, pero también divertidas. Se puede bucear por el arrecife, recorrer en kayak la laguna o practicar windsurf por los estrechos; también es posible dejarse mimar en un spa o ponerse a prueba con una clase de yoga, o simplemente tirarse a dormir una siesta en un embarcadero. Cuando baja el sol se puede disfrutar de buena gastronomía y de la noche más agitada del país. La isla es larga y estrecha: 40 kilómetros de largo por ocho de ancho en su punto máximo, aunque la mayor parte no supera el kilómetro. - Tambores garífunas en Hopkins: La cultura garífuna tiene gran presencia en el sur de Belice y sobre todo se identifica por la música y los tambores. En Dangriga y Punta Gorda se puede estudiar percusión y aprender a fabricar tambores con maestros locales, aunque para vivir una experiencia verdaderamente especial hay que ir al pueblo garífuna de Hopkins (acogedor y algo descuidado) y participar en una ceremonia de tambores en el centro percusionista Lebeha. - Descubrir a los mayas en Caracol: En el mayor asentamiento maya de Belice se puede pasear por una ciudad que, en su época tuvo el mismo peso político que Tikal (Guatemala) y que para muchos es incluso más espectacular. Está envuelta por la jungla, cerca de la frontera con Guatemala, a unos 84 kilómetros al sur de San Ignacio. Su descubrimiento y excavación es relativamente reciente y cada año hay campañas arqueológicas que revelan nuevos descubrimientos. Desde el centro de los templos, palacios, talleres de artesanos y mercados, se puede sentir el poder y la gloria de la antigua Caracol. Con 42 metros de altura, el Caana (palacio de cielo) sigue siendo el edificio más alto de Belice. - Altun Ha: Después de probar la cerveza, hay que visitar estas ruinas que sirvieron de inspiración para la etiqueta de la botella de Belikin y los billetes beliceños. Altun Ha, el yacimiento de acceso más sencillo de Belice (están a 55 kilómetros al norte del centro de Ciudad de Belice) es un sitio arqueológico más pequeño y menos imponente que otros centros mayas, pero con su inmaculada plaza central, también resulta espectacular. Cuenta con 10 edificios distintos de los siglos VI y VII, como el Templo de los Altares de Mampostería. Subir a lo alto de los templos para ver la jungla circundante es una buena manera de hacer ejercicio. - Jaguares en la jungla: Los que busquen algo diferente pueden escoger entre las zonas protegidas del país, como el parque nacional de Mayflower Bocawina o el Cokscomb Basin Wildlife Sanctuary. Con junglas, montañas, cascadas, pozos para nadar e incluso alguna pequeña ruina maya. Una excursión por alguna de estas garantiza la sensación de haber dejado atrás la civilización y el siglo XXI. Las reservas se comparten con sus habitantes (aves, mamíferos, reptiles y monos aulladores negros). - Cuevas de Nohoch Che´en: Aventurarse hacia el interior de la tierra (acompañados de un guía) para descubrir sistemas de cuevas fascinantes es posible en Nohoch Che´en, una extensa red de cavernas calizas en las que se flota por una red de ríos subterráneos y se descubren maravillas nunca vistas en el exterior. El río Caves Branch fluye por nueve grandes cavidades que pueden ser exploradas flotando en un tubo de goma (tubing) o recorriendo pasadizos laterales que van a otras cuevas, como la espectacular Crystal. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

