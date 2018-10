La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/oct/2018 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Halloween"

Por Luís Rodas









Muchos piensan que Halloween es simplemente una noche divertida en la que la gente se disfraza de zapallo, animales, personajes famosos, monstruos y brujas. Un dia donde los niños piden caramelos de puerta en puerta por todo el vecindario. La Biblia claramente habla negativamente acerca de las prácticas ocultas, de los espíritus malignos y las brujas, condenando esas prácticas y aquellos que se involucran en estas. Como cristianos no tenemos nada que ver con lo oculto, ni seguir costumbres paganas de ninguna índole. El Tarot, contactar a los muertos, espiritismo, médiums, amuletos de la suerte, tabla ouija y/o copa, parapsicólogos, Halloween, van contra la Palabra de Dios y pueden afectar una comunión cristiana con Dios y abrir al cristiano a actividades demoníacas de opresión. Halloween es algo más que una buena oportunidad para divertirse, es una fiesta en donde se celebra el ocultismo y la muerte. Es una festividad pagana donde se le rinde culto al mundo de las tinieblas. Es una celebración basada en la aparición de brujas y fantasmas, donde se exaltan sus poderes; aunque se quiera disimular con disfraces bonitos. Con el despertar del ocultismo alrededor del mundo en estas últimas décadas, se hace cuasi normal la celebración del Halloween. La mayoría de los cristianos saben esto y deberán evitar esta clase de actividades, estas son costumbres paganas en las cuales no se glorificaba al Señor, sino a su enemigo Satanás y por lo tanto, a nuestro enemigo, como cristianos debemos evitarlas. Dice la Palabra de Dios de las celebraciones paganas: Deuteronomio 18:9-12 "Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti, quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti." Efesios 5:11-12 dice: "Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto." Quizás, tú no encuentres maldad alguna en la celebración del Halloween. A lo mejor, este artículo suene ridículo en tus oídos. Quizás te preguntes: ¿Qué hay de malo en ello? ¿No es esto un extremismo del fanatismo religioso? Lee La Biblia y te enterarás. Proverbios 14:12 "Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte." ¿En qué camino está su vida? ¡Solo existen dos caminos! Con Dios y sin Dios. Respecto al camino de vida y salvación con Dios, en San Juan 14:6 Jesús dice: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." Quiero invitarte a que escojas el camino de la vida. La vida eterna no se obtiene por méritos propios, la vida eterna, no se la encuentra en una religión determinada, está en Jesús. Jesús dice en San Juan 5:24; "El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida." Jesús dijo: "Yo soy la vida." Invita a Jesús a entrar en tu corazón. Pide a Jesús que limpie tus pecados. Eleva una oración sincera a Dios, en lo profundo de tu corazón. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



