En la semana sólo se pudieron completar dos de los seis encuentros programados en Primera División: Atlético Las Campanas le ganó 2-1 a Las Praderas y estiró su ventaja, mientra que Leones Azules superó 2-1 a Juventud Unida. El Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol se prepara hoy para disputar su 17ª fecha, en el marco de una programación que se ha complicado en las últimas semanas por las lluvias. De hecho, las inclemencias climáticas obligaron a suspender cuatro de los seis partidos de Primera División que se habían programado "entre semana". Así, sólo hubo actividad el martes, cuando Atlético Las Campanas le ganó 2-1 a Atlético Las Praderas y estiró todavía más su ventaja como único líder del campeonato al llegar a los 39 puntos (12 victorias y 3 empates). Esa misma noche, Leones Azueles derrotó 2-1 a Juventud Unida. En tanto, el miércoles fueron suspendidos La Josefa vs El Junior y Otamendi FC vs San Felipe; mientras que el jueves quedaron postergados Lechuga FC vs Desamparados y Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors. Para hoy domingo, la programación incluye partidos de las tres categorías del "fútbol mayor" con los siguientes encuentros y horarios: -Desamparados FC vs Defensores de La Esperanza. En cancha del Lechuga: Cuarta División a las 9.15; Tercera a las 10.30; y Primera a las 11.50. -Real San Jacinto vs El Junior. En cancha del Lechuga: Cuarta División a las 13.00; Tercera a las 14.10; y Primera a las 15.30. -Otamendi FC vs Lechuga FC. En cancha de Otamendi: Cuarta División a las 9.15; Tercera a las 10.30; y Primera a las 11.50. -Atlético Las Praderas vs Leones Azules. En cancha de Otamendi: Cuarta División a las 13.00; Tercera a las 14.30; y Primera a las 16.00. -La Josefa vs Juventud Unida. En cancha de Las Campanas: Tercera División a las 10.00; y Primera a las 11.15. -Atlético Las Campanas vs Mega Juniors. En cancha de Las Campanas: Cuarta División a las 12.45; Tercera a las 14.00; y Primera a las 15.30.

CON SU VICTORIA ANTE LAS PRADERAS DEL MARTES, ATLÉTICO LAS CAMPANAS LLEGÓ A LOS 39 PUNTOS Y LE SACÓ 9 A SU ESCOLTA, AUNQUE CON DOS PARTIDOS MÁS.



