En el Club Plaza Italia se inició la competencia oficial en Femenino y siguieron avanzando los campeonatos de Cebollitas, Mosquitos y Baby. La semana próxima habrá partidos lunes, jueves y viernes.

Con la novedad del comienzo de la competencia oficial del certamen femenino, se desarrolló una nueva semana de partidos del Torneo Escolar de Baby Fútbol que se realiza en las instalaciones del Club Plaza Italia. Se disputaron encuentros los días lunes, jueves y viernes y los resultados por categoría fueron:

-Cebollitas: Santo Tomás "A" (4-2) Escuela 22; Escuela 5 (7-0) Escuela Normal; Dante Alighieri (7-2) Escuela 1.

-Mosquitos: Santo Tomás "C" (8-3) Escuela 17; Santo Tomás "A" (4-3) Aníbal Di Francia; Dante Alighieri (10-1) Santo Tomás "B".

-Baby: Escuela 27 "A" (8-3) Santo Tomás "A"; Escuela 13 "B" (8-3) Escuela 22; Escuela 13 "A" (7-3) San Roque "A"; Escuela 2 (8-5) Santo Tomás "B"; Escuela 17 (9-0) Siglo XXI "B"; Siglo XXI "A" (2-2) Escuela 1.

-Femenino: Siglo XXI "B" 3-1 Aníbal Di Francia "B"; San Roque "B" (3-1) San Roque "A"; Santo Tomás (6-3) Aníbal Di Francia.

POSICIONES

Con estos resultados, las posiciones de las diferentes categorías quedaron de la siguiente manera:

-Cebollitas: 1) Escuela 17, 31 puntos; 2) Dante Alighieri, 27 puntos; 3) Santo Tomás "A", 25 puntos; 4) Escuela 1, 21 puntos; 5) Escuela 5, 13 puntos; 6) Escuela 22, 12 puntos; 7) Escuela 7, 7 puntos; 8) Escuela Normal, 0 puntos.

-Mosquitos: 1) Dante Alighieri, 33 puntos; 2) Escuela 5, 25 puntos; 3) Santo Tomás "C", 21 puntos; 4) Aníbal Di Francia, 12 puntos; 5) Santo Tomás "B", 11 puntos; 6) Escuela 17, 10 puntos; 7) Escuela 22, 10 puntos; 8) Santo Tomás "A", 7 puntos; 9) Escuela 1, 3 puntos.

-Baby Zona 1: 1) Escuela 27 "A", 28 puntos; 2) Escuela 13 "A", 25 puntos; 3) Aníbal Di Francia, 24 puntos; 4) Santo Tomás "A", 23 puntos; 5) Escuela 14, 15 puntos; 6) Colegio Siglo XXI "A", 13 puntos; 7) Escuela 1, 5 puntos; 8) San Roque "A", 3 puntos.

-Baby Zona 2: 1) San Roque "B", 30 puntos; 2) Escuela 17, 25 puntos; 3) Dante Alighieri, 25 puntos; 4) Escuela 2, 19 puntos; 5) Santo Tomás "B", 16 puntos; 6) Escuela 13 "B", 12 puntos; 7) Escuela 22, 6 puntos; 8) Escuela 27 "B", 1 punto; 9) Siglo XXI "B", 1 punto.

-Femenino: 1) Santo Tomás, San Roque "B" y Siglo XXI "B", 3 puntos; 4) Siglo XXI "A", Aníbal Di Francia "B", San Roque "A" y Aníbal Di Francia "A", sin puntos.

PRÓXIMOS PARTIDOS

En esta semana que se avecina, la programación de partidos será la siguiente:

-Lunes: Escuela 22 vs Escuela 7 (Cebollitas, 19.00); Escuela 5 vs Santo Tomás "C" (Mosquito, 19.30); Siglo XXI "B" vs Anibal Di Francia "A" (Femenino, 20.15); San Roque "B" vs Santo Tomás "B" (Baby, 20.45) y Escuela 2 vs Escuela 27 "B" (Baby, 21.30).

-Jueves: Santo Tomás "A" vs Escuela 17 (Cebollitas, 19.00); Escuela 1 vs Escuela 22 (Mosquito, 19.30); Santo Tomás vs San Roque "A" (Femenino, 20.15); Escuela 22 vs Dante Alighieri (Baby, 20.45); y Escuela 13 "B" vs Siglo XXI "B" (Baby, 21.30).

-Viernes: Escuela 1 vs Escuela 5 (Cebollitas, 19.00); Santo Tomás "A" vs Escuela 17 (Mosquito, 19.30); Siglo XXI "A" vs Aníbal Di Francia (Femenino, 20.15); Escuela 17 vs Santo Tomás "B" (Baby, 20.45); y Escuela 27 "B" vs San Roque "B" (Baby, 21.30).