Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo "Hnos Emiliozzi" en Olavarría para desarrollar otra carrera del Campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". INSOLITO: En reciente cuadrangular de fútbol el padre del piloto expresa su enojo con su hijo que debería estar jugando allí en vez de perder tiempo corriendo en karting lo que resultó insólito dado que Juan Carlos está a paso de ganar el campeonato. Que no cunda el pánico Chiche! PROTESTAS: En reciente nota el piloto dejó en claro que el chofer de la casa rodante ex piloto de Alma está entrado en años porque se la pasa protestando mas de lo previsto y parece que Marito no deje de comer ni de hablar. Será para tanto men? GANAS: Parece que en su visita a presenciar la categoría TC Bonaerense en Baradero Don Gastón Fernandez expresó sus ganas de sumarse a esta categoría en algún momento ante la cantidad de autos en pista. TC PISTA: En el autódromo de Olavarría la categoría desarrolla otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. VICTORIA: La que obtuvo en el gran premio de la categoría Pako el zarateño Emiliano Falivene en la clase 150 cc-4 tiempos lo que además de sumar buenos puntos dejó muy conforme a todo su equipo. INVITACION: El equipo de Tope Race de Javier Azar días atrás invitó al piloto local Sebastián Abella para correr uno de sus autos en la última carrera pero por razones personales no pudo aceptar tal cumplido en una estructura en la cual ya lo tuvo como participante. TEORIA: Parece que la señora del piloto de karting continúa con su teoría de que ya pasó el momento para que su marido viaje desde arriba de un vehículo de competición y no por su capacidad sino por las tradicionales cuestiones económicas. Dicen sus allegados que su carrera deportiva puede cerrarse en forma abrupta. Mira vos! TC 2000: La categoría encara este fin de semana una nueva propuesta en el autódromo de San Luis por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 11 hs a través del programa "Carburando". GANADORES: El TC Bonaerense festejó sus primeros 45 años de vida con una carrera especial en Baradero donde los ganadores fueron en la Clase A: Miguel Lagos, Clase C: Rubén Queijeiro, Clase D: Mariano Oyanarth y en la Clase Light: Anibal Feil. PROYECTO: El zarateño Leandro Cracco viene corriendo en la categoría Alma a bordo de un Fiat Uno en la Clase Dos donde hay un proyecto de cara al futuro para la próxima temporada sumarse a la categoría Turismo Pista con su actual equipo de competición con Carranza como motorista y Sbarra en el chasis. DEBUT: El que concretó Alan Falivene en la categoría Pako mas específicamente en la clase 150 cc -4 Tiempos donde el joven piloto zarateño más allá de una posición su alegría pasó por concretar este lindo sueño de correr. TERMINAR: Nueva presentación de la categoría Rotax Bs As. en el kartódromo de Ciudad Evita donde en la Clase Micro Max el campanense Santino Panetta clasificó décimo cuarto, una suma de series que lo ubicaron décimo primero para terminarla final décimo cuarto. HABLAR: Por una intención de quienes manejan la categoría ya se estuvo hablando con quienes tienen a cargo del autódromo de San Nicolás para en la próxima temporada este en el calendario 2019. PODIO: Una nueva presentación de Juan Pablo Galliano en la Clase A del TC Bonaerense en el autódromo de Baradero donde clasificó quinto para en la final llegar tercero, permitiéndole hacer un podio y sumando puntos para el campeonato donde los consejos de papá Marcelo fueron efectivos. CENA: Se viene la cena de la amistad para aquellos pilotos que formaron parte de la historia de la categoría Alma el venidero 2 de noviembre a desarrollarse en la Sede de Benavidez donde hay muchas tarjetas vendidas para tal emprendimiento gastronómico. PRESENTARSE: La categoría Rotax Bs As. se presentó días atrás por otra carrera del campeonato donde los ganadores fueron en Master Max: Rafael Moro, Micro Max: Juan Alessi, Juniors Max: Emiliano Stang. Juniors Mini Max: Santiago Biaggi, DD2: Rafael Moro. Senior Max: Fritzer Otto Master Nacional: Tomás D´Atri y Seniors Nacional: Juan Cruz Difino. POTENCIAL: Se viene la Fiesta del Automóvil y otra terminal se está sumando con sus productos como es el caso de Lucky Lyon que llegará a esta propuesta con toda su línea y su potencial en motos eléctricas para que se pueda presenciar los nuevos modelos como ya confirmó Federico Tettamanzi gerente de toda la zona norte. PUESTO: Ignacio Lopez viene de correr en Ciudad Evita en una nueva fecha de la categoría Rotax en la Clase Juniors Max donde clasificó sexto en la serie arribo séptimo para en la final llegar en el puesto décimo primero. VOLVER: Cristian Falivene aún tiene en su mente volver a correr en los chasis del TC Regional en la próxima temporada con la estructura de Tártara donde siempre corrió bajo este equipo. RENDIMIENTO: Como se preveía luego de una intención de armar motores para el TC el zarateño Bruno Aleotti ya no pertenece al equipo de Crhristian Doce donde tenía a cargo el amado de las plantas impulsoras que no alcanzaron el nivel esperado y ante el bajo rendimiento se tomó esta determinación. DETERMINACION: Esto provocó que el propio Crhristian Doce la determinación de regresar a los servicios que durante tiempo le brindó Daniel Berra con excelentes resultados donde de a poco van llegando los motores. El que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen. TRIUNFADORES: Vienen de correr en Zárate la categoría Pako donde los triunfadores fueron en Promocional: Ayton Perez, Super Pako: Gastón Iglesias, MNA: Valentino Simionatto, 110 cc 4T: Lucas Antunez 1500 cc 4T. Emiliano Falivene, MNC: Francisco Pontón, KF+40: Ruben Saracho MN Light: Diego Camino. CONFIRMAR: Edgardo Fernandez flamante responsable del Super TC 2000 ya confirmó que serán doce carreras para el calendario 2019 y que no se unificarán con el TC 2000 como se dijo en su momento. DISPARES: En la Clase KF +40 de la categoría Pako los zarateños provocaron resultados dispares donde Luis Afonso llegó octavo, Pablo Oliver noveno, Diego Brugues décimos lo que permitió que todos sumaran puntos para el campeonato. PARTICIPAR: En esta clase participó Sebastián Abella que se ubicó en el puesto vigésimo y en la carrera con cambio de piloto quedaron en el lugar décimo tercero con Sergio Giordano como compañero del binomio. Dos para triunfar! SABIAS?: Que el campanense José Atilio Rotondo militó varias temporadas en la categoría Alma en la Clase 850 cc y en una oportunidad ganó su única carrera en el autódromo de Arrecifes donde el acompañante era Federico Galvan. REFLEJA: Como se deja ver el piloto recorre las arterias de la ciudad corriendo y de repente caminando para estar bien desde lo físico aunque a la hora de correr su karting aún no se refleja en pista en cada presentación. La gente es mala y comenta. FORMULA UNO: La categoría está visitando el autódromo mexicano por otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa Fox Sport. DEFINIR: Sin duda que la próxima competencia para la categoría Kart Plus comienza a definir el campeonato con puntaje superior a las anteriores lo que hace pensar que aún no hay campeonatos definidos y después resta una carrera mas, siempre en el kartódromo de Zárate. CAMBIOS: La fórmula E ya provocó algunos cambios y adelantos para el nuevo campeonato. La instalación de una batería para el total de la carrera es importante dado que ya no hay que cambiar de auto como hasta ahora y también será por suma de tiempo y no de vueltas el ganador. Cambia todo cambia! PUBLICIDAD: De cara a la Fiesta del Automóvil se pudo ver en el estadio de Dálmine al primer auto argentino que la televisación del partido permitió mostrarlo a todo el país donde además previo al inicio del partido los jugadores mostraron una publicidad promocionando dicha fiesta. Algunos dijeron que la llegada del auto era para que el técnico de Dálmine el uruguayo Felipe De La Riva se fuera de la institución violeta. La gente es mala y comenta! DUEÑOS: Otra carrera concretó la categoría Mx del Norte en motocross días atrás donde los hermanos Garrido fueron los dueños de sus correspondientes clases. Marcos ganó en 85 cc B y Julián en 85 cc A. Con el asesoramiento de Carlos Debesa en sus motos. SEGUNDO: Otro buen trabajo para Juan Carlos Suarez ahora en la categoría Pako en la clase MN Light donde hizo podio con un segundo puesto marcando el buen momento del hincha de Racing. RECUPERAR: Luego de un tiempo prolongado y ante el esfuerzo de un grupo de apasionados por los fierros se acaba de recuperar el autódromo de Chaco que ya reabrió sus puertas donde comenzaron con el automovilismo zonal proyectándose para recuperar el nacional. Bienvenido! EQUIPO: El "Pejerrey" Belloso vuelve al Turismo Carretera pero ahora con equipo propio con el soporte de Gustavo Cano quien en orden conjunta como lo implementaron en el TN tomaron la decisión de sumarse a la máxima. PERFORMANCE: Otra buena performance para Gastón Iglesias que está en un buen momento ahora viene de correr el Gran Premio de la categoría Pako donde e la Super fue el ganador de la carrera marcando que desde su retorno demostró que no se olvidó de nada de lo aprendido y es un representante local con resultados positivos. ARMAR: Ya todo está encaminado en el equipo de Martos para armar su propia estructura para encarar el Turismo Carretera con Emanuel Moriatis como piloto y ya se trabaja también en la construcción de una camioneta pensando en llevar al TC Mouras a Nicolás Posco como tercer sueño del afamado chasista. TC REGIONAL: Por otra carrera del presente calendario la categoría visita el autódromo Juan y Oscar Galvez por otra propuesta interesante con sus dos clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. FIAT AMIGOS: La monomarca visita el autódromo capitalino en este fin de semana por otra fecha del campeonato donde desde las 12 hs comienzan con su propuesta.

