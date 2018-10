GANÓ RIVER; PERDIÓ BOCA: River Plate venció 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata. Boca Juniors perdió 2-1 en su visita a Gimnasia de La Plata.- UNIÓN NO PUDO SER LÍDER: perdió ayer 3-0 como local frente a Godoy Cruz de Mendoza.- RACING VS SAN LORENZO: en el encuentro más atractivo de la jornada, Racing Club enfrentará a San Lorenzo.- PRIMERA B METRO: se destaca el triunfo de All Boys por 3-2 sobre Deportivo Riestra como local.- PRIMERA C: esta tarde comienza la 13ª fecha.- PRIMERA D: los líderes son Argentino de Merlo y Juventud Unida con 15 puntos; Puerto Nuevo, por su parte, acumula 11.

GANÓ RIVER; PERDIÓ BOCA

Ayer, en la continuidad de la 10ª fecha, River Plate venció 1-0 como local a Aldosivi de Mar del Plata con gol de Cristian Ferreira a los 10 minutos del segundo tiempo. En cambio, Boca Juniors perdió 2-1 en su visita a Gimnasia de La Plata (Lorenzo Faravalli y Maximiliano Comba marcaron para el Lobo, mientras que Cristian Espinoza estableció el empate transitorio en el cierre del primer tiempo. Para estos encuentros, tanto Marcelo Gallardo como Guillermo Barros Schelotto dispusieron alineaciones alternativas, cuidando habituales titulares para las respectivas revanchas de semifinales de Copa Libertadores que afrontarán martes y miércoles en Brasil ante Gremio y Palmeiras.

UNIÓN NO PUDO SER LÍDER

Unión de Santa Fe perdió ayer 3-0 como local frente a Godoy Cruz de Mendoza y de esa manera no pudo treparse a lo más alto del campeonato, aunque por el momento se mantiene como único escolta con 18 puntos, a dos del líder Racing.

En tanto, en el otro partido de ayer, Talleres igualó 0-0 en Córdoba frente a San Martín de Tucumán.

RACING VS SAN LORENZO

En el encuentro más atractivo de la jornada de hoy, el líder Racing Club enfrentará a San Lorenzo como local desde las 11 de la mañana en un partido que se jugará en el Cilindro de Avellaneda. Luego, la programación del domingo continuará con Patronato vs Rosario Central (13.15), Vélez Sarsfield vs Belgrano (15.30), Banfield vs Estudiantes (17.45) y Atlético Tucumán vs Independiente (20.00).

La fecha se cerrará mañana lunes con Newells vs Argentinos Juniors (19.00) y San Martín de San Juan vs Defensa y Justicia (21.00).

PRIMERA B METRO

En la continuidad de la 13ª jornada, ayer se destacó el triunfo de All Boys por 3-2 sobre Deportivo Riestra como local. De esta manera, el elenco de Floresta quedó 2º con 24 puntos, a dos del líder Estudiantes de Caseros (26), que el viernes le ganó 3-0 a UAI Urquiza, y con uno más que su vencido, Deportivo Riestra (3º con 23).

Además, este sábado también jugaron: San Telmo 0-2 Acassuso; San Miguel 1-2 Colegiales; Defensores Unidos 1-1 Talleres de Remedios de Escalada; Almirante Brown 2-2 Tristán Suárez; Fénix 1-2 Deportivo Español; y Barracas Central 3-0 Flandria. La fecha se cerrará hoy con Sacachispas vs Atlanta, que podrá igualar la línea de All Boys en caso de ganar.

PRIMERA C

Esta tarde comienza la 13ª fecha con los siguientes partidos: Deportivo Armenio (líder con 26 puntos) vs San Martín (B); Lamadrid vs Sportivo Italiano (2º con 22); Luján vs Alem (2º con 22); Deportivo Merlo vs Victoriano Arenas; Argentino de Quilmes vs Midland; y Sportivo Barracas vs Excursionistas. En tanto, mañana jugarán: Villa San Carlos vs Laferrere; Dock Sud vs Cañuelas; y El Porvenir vs Berazategui. Y el martes lo harán: Ituzaingó vs Central Córdoba (R).

PRIMERA D

En la continuidad de la fecha 9 ayer jugaron: Deportivo Paraguayo 1-0 Yupnaqui; y Real Pilar 2-1 Defensores de Cambaceres. Antes, el viernes: Argentino de Merlo 1-0 Puerto Nuevo; y Muñiz 0-2 Central Ballester. La jornada se completa con Centro Español vs Lugano (hoy 11.00), Juventud Unida vs Argentino de Rosario (mañana 15.30) y Claypole vs Liniers (martes 15.30). Los líderes son Argentino de Merlo y Juventud Unida con 15 puntos, mientras que Atlas y Real Pilar tienen 14; y Claypole y Muñiz suman 13. Puerto Nuevo, por su parte, acumula 11.