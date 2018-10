Romina Buzzini fue reelegida al frente de la UCR Campana

Ganó con el 57% de los votos. De esta manera, seguirá como presidenta al frente del radicalismo campanense, cuyos destinos conduce desde hace dos años. La actual Presidenta de la Unión Cívica Radical Campana (UCR) Campana, Romina Buzzini, fue reelegida el domingo en las internas radicales, luego de imponerse sobre el candidato de la Lista 10, Hugo "Chiqui" Martínez. Según los datos oficiales, fue con el 57% de los votos. "Es un orgullo que me hayan reelegido como presidenta. Seguiremos trabajando por el crecimiento del partido", enfatizó la concejal. La Lista 15, también integrada por Carina Sala como vicepresidente; Mario Palacio de secretario; Claudio Ferrante de tesorero; Luis Gómez, Mariela Barberis y Fabio Hernández como congresales y Alberto Giordanelli, como apoderado, consiguió 625 votos, ganando así en 9 de las 10 mesas que se dispusieron en distintos puntos de la ciudad. Una vez conocidos los resultados finales y luego de una tranquila jornada democrática, Buzzini y el resto de los radicales electos se acercaron al Comité ubicado en Calixto Dellepiane y Estrada para festejar junto a militantes, vecinos y funcionarios. En un clima festivo, la presidenta reelecta agradeció a todos los votantes por ser parte de esta actividad democrática, y en especial a los que confiaron en ella. También destacó el "fuerte apoyo" del intendente Sebastián Abella y el trabajo en conjunto que realizan a diario con todo el equipo que conforma el Municipio de Campana, lo que -aseguró - se vio reflejado en el escrutinio. "Es un orgullo que me hayan reelegido como presidenta y que, a través de los votos, los vecinos hayan reconfirmado nuestra gestión. Seguiremos trabajando en pos de garantizar una óptima calidad de vida de los vecinos, con ideas renovadas para cambiar la ciudad", celebró Buzzini. El jefe comunal, apenas se enteró del triunfo, se comunicó telefónicamente para saludar y felicitar a la nueva comisión de la UCR local. Asimismo, el presidente del HCD, Sergio Roses; el presidente del bloque Cambiemos, Carlos Cazador; y el secretario de Comunicación, Martín Seguín, se acercaron al Comité para acompañar a los afiliados radicales en esta gran victoria. Martínez valoró su performance El candidato a presidente del Comité Campana por la lista 10, Hugo Martínez, señaló la importancia del resultado obtenido por su lista en las internas, en las que rondó el 45% de los votos emitidos. "Este resultado es un triunfo", afirmó. "Felicitamos a la lista de Cambiemos que ganó la interna radical, aunque sabemos que son los afiliados del PRO de los últimos dos años quienes torcieron el resultado, sin ellos la historia hubiera sido otra", afirmó Martínez. "Estamos realmente muy contentos por el resultado que obtuvimos en las internas del radicalismo. Pudimos alcanzar un 45% de los votos, perdimos por apenas 160, enfrentando a todo el aparato de la Municipalidad que estuvo a disposición de la lista que encabezó Romina Buzzini. Para nosotros este resultado es un triunfo", sostuvo. "No queremos dejar de reconocer el triunfo de la Lista 15 que recibió todo el apoyo del aparato municipal. El triunfo es legal, pero casi el 50% de los votos que recibieron fueron de afiliados posteriores al 2015, afiliados con puestos en la Municipalidad", añadió Martínez. Pese a la derrota, el candidato manifestó que su proyecto "representa al radicalismo que quiere mantener vivo el partido, sus principios y sus valores". "Quiero agradecer a todos los amigos, afiliados, asesores, fiscales y presidentes de mesa que nos ayudaron para que podamos obtener este resultado increíble", manifestó..

“Es un orgullo que me hayan reelegido como presidenta y que, a través de los votos, los vecinos hayan reconfirmado nuestra gestión", señaló romina buzzini una vez consumado el triunfo.





Los integrantes de la Lista Nº 15 celebraron la victoria en el comité.





Martínez reconoció su derrota y se acercó al comité a saludar a Buzzini.



#gracias #radicales pic.twitter.com/kLSlUpUWpl — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 30 de octubre de 2018 #Ahora votando en la interna radical #Campana pic.twitter.com/5o6ezs7jns — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 28 de octubre de 2018

