"NICO" DIALOGANDO CON SU MANO DERECHA, FÉLIX BENITO, ANTES DE COMENZAR EL ENTRENAMIENTO DE AYER POR LA MAÑANA EN MITRE Y PUCCINI. SARMIENTO QUEDÓ LÍDER Como el domingo Nueva Chicago igualó sin goles frente a Almagro (primer partido que no gana de campeonato), Sarmiento de Junín se mantuvo como único líder de campeonato. Los resultados hasta el momento de la fecha 8 son los siguientes: Temperley 0-1 Instituto; Brown (A) 1-0 Gimnasia (M); Ferro 0-2 Platense; Sarmiento (J) 2-1 Villa Dálmine; Nueva Chicago 0-0 Almagro; Guillermo Brown (PM) 0-0 Central Córdoba (SdE); Olimpo 1-1 Los Andes; Independiente Rivadavia 1-1 Arsenal; Deportivo Morón 1-1 Defensores de Belgrano. En tanto, Chacarita vs Gimnasia (J) fue suspendido anoche a los 7 minutos por corte de luz; mientras que Quilmes vs Agropecuario jugarán hoy desde las 19.30 horas. "Se me vinieron encima muchas sensaciones, muchos recuerdos hermosos vividos acá", le contó "Nico" a La Auténtica Defensa tras su primera práctica en Mitre y Puccini. "No dudamos porque el equipo nos gusta. Hay buen plantel y buen material para trabajar", remarcó sobre esta decisión de volver al Violeta, que el viernes por la noche recibe a Brown (A). Una mañana diáfana y calurosa recibió ayer a Walter Nicolás Otta en Mitre y Puccini, donde puso en marcha su segundo ciclo como director técnico de Villa Dálmine. El cariño y las expectativas que despierta el cordobés se sentían en el aire y en la gran cantidad de dirigentes y simpatizantes que se acercaron a acompañar el inicio de esta nueva etapa suya al frente del plantel Violeta. "Se me vinieron encima muchas sensaciones, muchos recuerdos hermosos vividos acá", le contó "Nico" a La Auténtica Defensa una vez terminada la práctica. "Estoy muy contento, agradecido de las demostraciones de cariño que son constantes. La gente sabe el amor que yo tengo por el club, todo lo que hemos dado y hemos hecho. Pero como cuerpo técnico, eso nos genera una responsabilidad muy grande. Por eso vamos a tratar de trabajar lo máximo posible para sacar esto adelante", agregó quien ya cuenta sobre sus espaldas con 135 partidos como DT Violeta y con aquel recordado ascenso a la Primera B Metropolitana del año 2012 (también fue campeón como jugador). Junto a Otta, ayer se presentaron sus tres habituales colaboradores, quienes ya estuvieron en el primer ciclo: su "mano derecha" Félix Benito; el profe Daniel Robina; y el entrenador de arqueros Luis Martínez. La novedad es Carlos Aducci, quien trabajará como su segundo ayudante de campo. "No dudamos porque el equipo nos gusta. Hay buen plantel y buen material para trabajar", remarcó el entrenador sobre la decisión de volver a Villa Dálmine después de la gran experiencia que el cuerpo técnico vivió en los últimos años en Deportivo Morón (lo llevó de regreso al Nacional B y también a las semifinales de Copa Argentina). En cuanto al presente del equipo Violeta, "Nico" apuesta a dejar atrás lo más rápido posible esta racha de partidos sin victorias (actualmente son seis, con tres empates y tres derrotas) y a "sumar puntos para no tener problemas con los Promedios" y empezar a merodear nuevamente la zona de clasificación al Reducido. En su análisis sobre lo positivo y las cuestiones a corregir en este Villa Dálmine no dudó en recurrir a las estadísticas: "Los números siempre terminan marcando una realidad. Hoy, Villa Dálmine es el segundo equipo más goleador del torneo, pero también es el segundo equipo más goleado. No es responsabilidad sola de la zona defensiva o del arquero, acá hay un trabajo que hacer: mejorar en la pelota parada a favor y en contra y defender de la manera que nos gusta a nosotros para ver si podemos achicar el margen de error y a partir de ahí hacernos más sólidos. Ojalá se entienda rápido nuestra idea, la podamos llevar a cabo y nos resulte efectiva", explicó. En cuanto a su evaluación del campeonato del Nacional B, "Nico" remarcó que se trata de un torneo "muy parejo" en estas ocho fechas: "Acá no hay ningún equipo que se haya destacado por sobre otro. A Sarmiento o Nueva Chicago, que son los punteros, les ha costado ganar. Por eso creo que si haces bien las cosas, podes estar en la pelea". Ayer, en el inicio de este segundo ciclo en Villa Dálmine, Otta dialogó en el vestuario en primera instancia con los jugadores y luego, ya en el campo de juego del estadio de Mitre y Puccini, dispuso una práctica de fútbol de la que participaron los jugadores que no fueron titulares el pasado sábado en Junín y también un grupo de juveniles que "subió" Martín Piñeyro, quien con el regreso de "Nico", retomó sus funciones como Coordinador de las Divisiones Juveniles. Escaso tiempo tendrá Otta para preparar su primer compromiso de este nuevo ciclo: es que Villa Dálmine recibirá el viernes desde las 21 horas a Brown de Adrogué, por lo que el cordobés sólo dispone de cuatro días de entrenamiento para preparar el primer paso de este nuevo desafío.

WALTER OTTA JUNTO A SUS COLABORADORES: LOS AYUDANTES DE CAMPO FÉLIX BENITO Y CARLOS ADUCCI, EL PREPARADOR FÍSICO DANIEL ROBINA Y EL ENTRENADOR DE ARQUEROS LUIS MARTÍNEZ, AYER EN MITRE Y PUCCINI.





LOS JUGADORES QUE FUERON TITULARES EN JUNÍN HICIERON MOVIMIENTOS LIVIANOS.

#FútbolProfesional | El cuerpo técnico encabezado por Walter Nicolás Otta se compone de la siguiente manera: Félix Benito y Carlos Adducci (ayudantes de campo), Daniel Robina (preparador físico) y Luis Martínez (entrenador de arqueros).#DeVueltaEnCasa. #VamosViola. pic.twitter.com/W92n0hl5zI — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de octubre de 2018

Primera B Nacional:

Walter Nicolás Otta inició su segundo ciclo como DT de Villa Dálmine

