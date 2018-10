La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/oct/2018 Las Acacias: tres heridos en un choque de motos







Ocurrió en José Hernández y San Martín. Dos mujeres y un menor fueron trasladados al Hospital San José. Dos jóvenes mujeres y un menor de 8 años resultaron heridos con diferentes traumatismos como consecuencia de un choque de motos ocurrido el domingo en la esquina de José Hernández y San Martín, en el barrio Las Acacias. Según trascendió, en primera instancia, de manera particular fueron trasladadas al Hospital San José una de las motociclistas y su pequeño hijo; y posteriormente, la otra mujer fue derivada por un ambulancia del SAME. El accidente involucró a dos motos 110cc y en el lugar, además, se hizo presente un móvil del Comando de Patrulla de Campana.

#Dato Choque en Las Acacias, José Hernández y San Martín. Dos motos 110 conducidas por dos mujeres de entre 20 y 25 años una de ellas con un menor, en primera instancia asistió el principal Urbina , niño de 8 años y mamá trasladan particular, la otra mujer el SAME, zona 7 pic.twitter.com/dL2FVHMcYQ — (@dantrila) 28 de octubre de 2018

