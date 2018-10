Colella aseguró que eliminar la tracción a sangre significa "dignificar la vida del carrero"

Aseguró que en otros municipios la prohibición se percibe "como una inversión y no como un gasto". Y le pidió al intendente Abella no votar la ordenanza recientemente aprobada. La oposición y organizaciones protectoras de animales se encuentran a la espera de la decisión que adopte el intendente frente a la ordenanza, aprobada hace 10 días, que inicia un paulatino proceso de reemplazo de la tracción a sangre por moto-carros cedidos o financiados por el Municipio. En ese sentido, el concejal del Frente Renovador Marco Colella señaló que espera que Abella "promulgue la ordenanza que tantos años tiene dentro del Concejo Deliberante". "Durante la campaña electoral del 2015 el intendente Abella se fotografiaba abrazado a perritos y se comprometía públicamente a trabajar en la sanidad animal y el cuidado de las mascotas", recordó Colella. Y agregó: "Uno de los ejes de aquella campaña hablaba del reemplazo de la tracción a sangre por un sistema de motocarros; hoy su bloque de concejales desaprobó el proyecto por venir de la mano de la oposición". El concejal sostuvo que "los vecinos de Campana no se olvidan de las promesas de campaña y a tres años todavía esperan verlas cumplidas". "Hay municipios en todo el país que han llevado adelante esta iniciativa de terminar la tracción a sangre cambiando los caballos por motocarros: Lomas de Zamora, Concordia, San Miguel de Tucumán, Paraná, Salta y Córdoba. Todos ellos han tenido resultados favorables tanto para los carreros como para los municipios", comentó el concejal. Además, afirmó que "los intendentes de esos distritos entendieron que se trata de una inversión y no de un gasto". "Eliminar la tracción a sangre tiene que ver con la inclusión, con dignificar la vida del carrero. Esperemos que el intendente Sebastián Abella no siga aplicando su súper poder de vetador serial", concluyó Colella.

La ordenanza fue aprobada por los votos del peronismo y el vecinalismo.



Colella aseguró que eliminar la tracción a sangre significa "dignificar la vida del carrero"

