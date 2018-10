La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/oct/2018 Breves: Noticias de Actualidad







"QUEREMOS EXPORTAR": el Gobierno buscará convertir a la Argentina en uno de los principales países exportadores de gas y petróleo del mundo.- RESERVAS A LA BAJA: las reservas del BCRA cayeron a su mínimo en más de 14 meses.- GANÓ BOLSONARO: lo hizo con un 55,54 por ciento de los votos válidos y sucederá al mandatario Michel Temer.- ADIÓS EN ALEMÁN: la canciller alemana Angela Merkel dio su primer paso para alejarse definitivamente de la política.- TRAGEDIA EN INDONESIA: un avión comercial con 189 personas a bordo se estrelló en el mar minutos después de despegar de Jakarta.- RESERVAS A LA BAJA Antes de que se concrete el primer desembolso del nuevo acuerdo del FMI con la Argentina, las reservas del Banco Central de la República ARGENTINA cayeron este lunes a su mínimo en más de 14 meses, registrar en la jornada una merma de casi u$s 200 millones. Los activos internacionales de la autoridad monetaria finalizaron en u$s 47.867 millones, el menor nivel desde el 23 de agosto de 2017, tras disminuir este lunes u$s 196 millones respecto al día hábil anterior. GANÓ BOLSONARO El ultraderechista Jair Bolsonaro ganó este domingo las elecciones presidenciales en Brasil con un 55,54 por ciento de los votos válidos y sucederá al mandatario Michel Temer el próximo 1 de enero para gobernar el país hasta 2022. De acuerdo a los resultados oficiales, Bolsonaro ya es presidente electo pues su ventaja no puede ser recortada por el progresista Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), quien obtuvo un 44,46 % de los votos válidos. Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército que defiende la dictadura que imperó entre 1964 y 1985 y es conocido por opiniones de talante racista, machista y homofóbico, estuvo al frente de todas las encuestas de opinión desde hace meses. Otra de las particularidades que la fórmula con la que logra el poder es totalmente militar, completada por el general de la reserva Hamilton Mourao, ahora vicepresidente electo. ADIÓS EN ALEMÁN La canciller alemana Angela Merkel dio su primer paso para alejarse definitivamente de la política, al anunciar que dejará el liderazgo de su partido conservador una vez que finalice su mandato en 2021. La líder del país más poderoso de Europa hizo el anuncio durante un cumbre de líderes conservadores y luego de dos desastrosos resultados en las últimas elecciones regionales. De hecho, no son pocos los conservadores y aliados que dudan que Merkel sea capaz de seguir gobernando y ya comienzan a estipular el adelantamiento de las elecciones. Merkel es la líder del Unión Demócrata Cristiana desde hace 18 años, y canciller de Alemania desde hace 13. Tiene 64 años. TRAGEDIA EN INDONESIA Un avión comercial con 189 personas a bordo se estrelló en el mar de Java el lunes minutos después de despegar de Jakarta. Según trascendió, las condiciones meteorológicas al momento del desastre eran buenas. El avión, de la aerolínea de bajo costo Lion Air, habría pedido permiso para retornar al aeropuerto antes de que el contacto con tierra se perdiera. Los primeros cuerpos fueron recuperados y las autoridades del país asiático sospechan que no hay sobrevivientes. "QUEREMOS EXPORTAR" El presidente Mauricio Macri aseguró este lunes que su Gobierno pretende convertir a la Argentina en uno de los principales países exportadores de gas y petróleo del mundo, porque en Vaca Muerta hay recursos gasíferos equivalentes a los de Rusia y petrolíferos como los de Venezuela. "¿Qué es lo que queremos en términos de futuro? No solo el autoabastecimiento. Queremos exportar, ser uno de los principales exportadores del mundo de gas y petróleo. Vaca Muerta tiene prácticamente las mismas reservas de gas que Rusia y de petróleo que Venezuela", dijo Macri. El presidente visitó ayer Bahía Blanca para asistir a la partida de un buque regasificador por el que se pagó un contrato millonario desde 2008 hasta la actualidad, y que estuvo anclado por más de diez años brindado servicios a la Argentina.



