En Pilar, las dirigidas por Adrián Zottola ganaron 2-1 con goles de María Eugenia Díaz y Sofía González. Así quedaron en la cuarta posición. La fecha que viene reciben a San Martín, el actual tercero, a quien pueden superar en la tabla. En un partido "chato", según el análisis de Sofía González, autora de uno de los dos goles del Campana Boat Club, la Primera Damas del CBC derrotó 2-1 como visitante a Los Pinos por la novena fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped. El encuentro, que se jugó en la Sede Pinazo del Rugby Club Belgrano Athletic, comenzó adverso para las Celestes, que a los 5 minutos estaban 1-0 abajo tras un gol de Florencia Montenegro. Pero casi de inmediato lo empató la volante ofensiva Sofía González y en el segundo cuarto, María Eugenia Díaz puso el 2-1 que sería definitivo. Las chicas dirigidas por Adrián Zottola entraron a la cancha ya con un gran desgaste porque casi todas ellas jugaron tres cuartos del encuentro de la categoría Intermedia, que contó con muy pocas jugadoras. Esto, más el intenso calor, hizo quizás que la diferencia no fuera mayor, ya que Los Pinos, último sin victorias en el torneo, es claramente un equipo mucho más débil que el CBC. "Empezamos atacando, fuimos a buscar el partido y a los 5 minutos nos hacen un gol de contrataque. Ellas jugaban muy de contra. Nos esperaban en mitad de cancha, sin presionar, dejándonos jugar, y así nos metieron el primer gol", explicó Sofía González, contenta por la victoria pero algo fastidiosa por la actitud poco ofensiva de Los Pinos y por la gran cantidad de goles errados por parte del CBC. Al respecto, agregó: "En el 3º y 4º cuarto ya se notaba más nuestro cansancio pero jugamos mejor". Y ellas no nos atacaban, no fueron nunca a buscar el partido. Tuvimos muchos cortos a favor que no pudimos concretar, no nos salía, y también muchas otras situaciones de gol. Yo tuve muchas, pero también tuvieron muchas Juli (Julieta Dabusti), Cande (Candela Noir) y Mariu. Dami (Damiana Pinto) no jugó, que siempre se nota mucho cuando no juega. Como ellas no nos atacaban, el partido terminó ahí, siendo bastante chato". Con esta victoria, el CBC alcanzó los 14 puntos en 9 juegos y se ubica cuarto en la tabla detrás de San Isidro Club "D" y Camioneros -que volvieron a ganar- que tienen 25, y de San Martín "C" que tiene 16. Justamente, la próxima fecha, la 10ª y anteúltima, que se jugará el sábado 10, enfrentará al CBC con San Martín, con lo cual dependerá de las chicas de Adrián Zottola el terminar el torneo en la tercera posición. Los restantes resultados de la novena jornada fueron: El Retiro 3-7 San Martín ´´C´´; Camioneros 2-0 GEBA "E"; San Isidro Club "D" 2-1 Club de Regatas Avellaneda ´´B´´; Belgrano Day School 0-0 San Carlos ´´B´´; y Universitario de La Plata ´´C´´ 4-0 Club Manuel Belgrano DIVISIONES MENORES Los resultados de los partidos de las divisiones menores redondearon un sábado perfecto para el Campana Boat Club, dado que fueron todas victorias para el Celeste: -Intermedia: triunfo 11 a 2 con goles de Barbara Brezzi (3), Romina Catardi (3), Oriana Comuzzi, María Eugenia Díaz, María Luz Gentilini, Camila Pérez Johanneton y Camila Tenembaum. -Quinta División: triunfo 2 a 1 con doblete de Delfina Fernández Palazuelo -Sexta División: triunfo 3 a 1 con goles de Delfina Fernández Palazuelo, Guillermina Figueroa y Valentina Núñez. -Séptima División: triunfo 9 a 0 con tantos de Guillermina Dabusti (2), María del Pilar González (2), María Paz Pérez Johanneton (2), Sol Ale, Dana Cozzarini Notari y Valentina Núñez.

"MARIU" DÍAZ MARCÓ EL 2-1 CON UNA GRAN ARRASTRADA DE CÓRNER CORTO.



