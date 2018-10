La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/oct/2018 Básquet:

Ciudad de Campana no detiene su andar ganador en el Clausura de la ABZC







Como local superó 62-48 a Independiente de Zárate y sumó su séptima victoria consecutiva. En tanto, Boat Club perdió en su visita a Honor y Patria. Por la séptima fecha (segunda de la segunda rueda) del Torneo Clausura 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana derrotó el domingo por 62 a 48 a Independiente de Zárate y consiguió su séptima victoria consecutiva en este certamen. De esta manera, el Tricolor se ratifica como único líder de la Zona B y quedó a un paso de asegurar su clasificación a los Cuartos de Final, instancia en la que buscará su pase al Final Four que definirá al campeón de este torneo. Ante Independiente, este equipo "alternativo" que presenta el CCC en el Clausura estuvo reforzado por el base Eliseo Iglesias (debió abandonar el juego por un golpe) y el alero Matías Nieto, quien fue el goleador de la noche con 17 puntos. Las presencias de ambos obedecen a una rotación que empezó Sebastián Silva para darles minutos en este certamen a algunos jugadores que en el Provincial de Clubes no hayan tenido mayor protagonismo (el viernes frente a Ciudad de Saladillo, Iglesias y Nieto jugaron 7 y 11 minutos respectivamente). El domingo frente al Rojo, en su gimnasio de Chiclana 209, Ciudad encaminó el triunfo con un parcial de 20-8 en el primer cuarto, gracias a triples de Matías Nieto (2), Santiago Fernández y Joaquín Aguilar, más 8 puntos del pivot juvenil Agustín Hernández. Esa diferencia se hizo grande en un encuentro en el que, a la postre, predominaron las defensas y el bajo goleo. En tanto, también por esta séptima fecha de la Zona B, el Campana Boat Club sumó su sexta derrota consecutiva al perder 82-53 en su visita a Honor y Patria de Capilla del Señor. Mientras que en el partido que completó la jornada, Náutico Zárate derrotó 80-67 como local a Central Buenos Aires. Con estos resultados, las posiciones de la Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (7-0), 14 puntos; 2) Náutico Zárate (5-2), 12 puntos; 3) Independiente de Zárate (3-4), 10 puntos; 4) Central Buenos Aires (3-3), 9 puntos; 5) Honor y Patria (2-5), 9 puntos; 6) Campana Boat Club (0-6), 6 puntos. Anoche, al cierre de esta edición, Boat Club visitaba a Central Buenos Aires en Zárate para disputar el partido que quedó pendiente de la quinta fecha. La próxima jornada de esta Zona B tendrá los siguientes encuentros: Campana Boat Club vs Ciudad de Campana; Central Buenos Aires vs Honor y Patria; e Independiente vs Náutico Zárate. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (62): Eliseo Iglesias (0), Santiago Fernández (9), Joaquín Aguilar (14), Matías Nieto (17) y Agustín Hernández (12) (FI) Joaquín Cazurro (1), Julián Maldonado (2), Lucio Cadelli (0), Juan Sebastián Manrique (7), Gonzalo Corbal (0). Agustín Ailloud (0) y Máximo Fritzler (0). DT: Sebastián Silva. INDEPENDIENTE (48): Damián Sánchez (9), Ignacio Vellani (14), Juan Guasta (3), Nicolás Montero (0) y Bernardo Laguzzi (5) (FI) Ezequiel Martínez (1), Bruno Pracchia (2), Agustín Anzuinelli (5), Tomás Ríos (3) y Ariel Chiarini (6). DT: Claudio Ferrari. PARCIALES: 20-8 / 11-9 (31-17) / 18-19 (49-36) / 13-12 (62-48). JUECES: Luis Ranzini y Martín Montaldo. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

MATÍAS NIETO REFORZÓ AL JUVENIL EQUIPO DEL CCC Y FUE EL GOLEADOR DEL JUEGO.



Básquet:

Ciudad de Campana no detiene su andar ganador en el Clausura de la ABZC

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: