La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/oct/2018 Breves: Fútbol







RIVER, OBLIGADO A GANAR: afrontará como visitante el partido revancha frente a Gremio de Porto Alegre.- RACING LO DIO VUELTA: por la 10ª fecha de la Superliga, venció 2-1 a San Lorenzo de Almagro.- ATLÉTICO TUCUMÁN, ESCOLTA: en el cierre de la jornada del domingo, venció como local a Independiente de Avellaneda.- PRIMERA B METRO: cierre de la 13ª fecha.- PRIMERA C: el líder Deportivo Armenio igualó a San Martín de Burzaco.- PRIMERA D: esta tarde, Claypole recibe a Liniers en el cierre de la fecha.- RIVER, OBLIGADO A GANAR Esta noche, desde las 21.45, River Plate afrontará como visitante el partido revancha de su serie semifinal de Copa Libertadores frente a Gremio de Porto Alegre. En la ida, jugada en el Monumental, el conjunto brasileño se impuso 1-0, por lo que el Millonario está obligado a ganar si quiere avanzar a la final. La otra semifinal se definirá mañana, también en Brasil, donde Palmeiras recibirá a Boca Juniors, que a diferencia de River llegará con ventaja a ese encuentro revancha gracias al 2-0 conseguido en La Bombonera con el doblete de Darío Benedetto. RACING LO DIO VUELTA Por la 10ª fecha de la Superliga, Racing Club venció 2-1 como local a San Lorenzo de Almagro con goles de Lisandro López y Pol Fernández en el segundo tiempo luego de comenzar perdiendo por el tanto de Nicolás Reniero a los 29 minutos de la primera parte. De esta manera, La Academia (que tuvo al campanense Leonardo Sigali los 90 minutos) llegó a los 23 puntos y se afirmó como único líder del campeonato. En cambio, el Ciclón (sin Nicolás Blandi) sigue con 10 unidades en la parte baja de la tabla de posiciones (está 19º). ATLÉTICO TUCUMÁN, ESCOLTA En el cierre de la jornada del domingo, Atlético Tucumán (con Juan Mercier los 90 minutos) venció 4-2 como local a Independiente de Avellaneda y así llegó a los 19 puntos para estacionarse como único escolta del líder Racing Club. Además, el domingo también jugaron: Vélez Sarsfield 1-0 Belgrano; Banfield 0-2 Estudiantes (LP); y Patronato 2-1 Rosario Central. Anoche, al cierre de esta edición se enfrentaban: Newells vs Argentinos Juniors y San Martín de San Juan vs Defensa y Justicia. PRIMERA B METRO En el cierre de la 13ª fecha, Atlanta igualó sin goles como visitante frente a Sacachispas y de esa manera dejó pasar la oportunidad de quedar como escolta del líder Estudiantes (26 puntos). En segundo lugar sigue All Boys (24), en tercero quedó Deportivo Riestra (23) y cuarto aparecen Atlanta y Acassuso (22). PRIMERA C El domingo, por la 13ª fecha, el líder Deportivo Armenio (27 puntos) igualó 2-2 como local frente a San Martín de Burzaco, resultado que fue aprovechado por Sportivo Italiano (25) para descontarle puntos gracias a su victoria 1-0 como visitante sobre Lamadrid. En cambio, Alem (23) no pudo recortar diferencias porque igualó 0-0 en su visita a Luján. Además, por esta fecha también jugaron: Deportivo Merlo 1-1 Victoriano Arenas; Argentino de Quilmes 3-1 Midland; Sportivo Barracas 0-1 Excursionistas; Villa San Carlos 1-2 Deportivo Laferrere; Dock Sud 1-0 Cañuelas; y El Porvenir 0-0 Berazategui. Hoy se cierra la programación con Ituzaingó vs Central Córdoba (R). PRIMERA D En la continuidad de la 9ª fecha, Juventud Unida le ganó ayer 1-0 como local a Argentino de Rosario y de esa manera quedó como único líder con 19 puntos (Puerto Nuevo tiene 11). Además, el domingo, Lugano venció 1-0 como visitante a Centro Español. Mientras que esta tarde, Claypole recibe a Liniers en el cierre de la fecha y con la posibilidad de quedar como único escolta del puntero.



