Otro ataque de "tirapiedras" en Ruta 6

UN FINAL TRÁGICO El pasado domingo 30 de septiembre, un hombre de 43 años oriundo de la localidad de Gobernador Castro (partido de San Pedro) viajaba por la ruta Panamericana junto a su madre y sus dos hijos de 2 y 6 años con destino a Capital Federal. Poco después de pasar el puente de la ruta 193, se le cruzó un grupo de cuatro individuos e impactó a un joven de 22 años. Al detenerse para auxiliarlo, fue sorprendido por los otros tres individuos, quienes lo golpearon, le aplicaron dos puntazos en la zona de la cintura y le robaron una suma cercana a los 8 mil pesos. El joven atropellado, oriundo del barrio San Cayetano, falleció en el lugar, mientras que poco después de denunciado el hecho, fue detenido un adolescente de 16 años, quien tenía en su poder una cuchilla con manchas de sangre y un billete de $1.000. Posteriormente se comprobó que se trataba del sobrino de la víctima fatal y que también registraba domicilio en el barrio San Cayetano. Este trágico hecho aceleró investigaciones que ya estaban en curso y pocos días después se realizaron múltiples allanamientos en San Cayetano, el asentamiento 21 de Septiembre y el barrio San Luciano Una familia campanense los sufrió el domingo por la noche, a la altura de Monsanto. "El piedrazo me movió la camioneta. Gracias al polarizado no me estalló la ventanilla", contó el conductor, quien pudo seguir sin necesidad de detenerse. A principio de octubre, los denominados "tira-piedras" que suelen actuar en diferentes sectores de las rutas 6 y 9 trascendieron los límites de Campana y Zárate cuando falleció al ser embestido por un automovilista un joven de 22 años que se encontraba junto a un grupo de delincuentes que desarrollaba esta modalidad delictiva. Era oriundo del barrio San Cayetano y fue impactado en el kilómetro 83 de la Panamericana, a la altura de Zárate. Sin embargo, los ataques no cesaron. Puede dar fe de ello una familia campanense que el domingo regresaba por la noche a nuestra ciudad por Ruta 6 y que desde el puente peatonal ubicado frente a los barrios Bosch, Saavedra y el asentamiento Las Violetas, a metros de Monsanto (siempre del lado de Zárate), recibió un piedrazo que impactó contra la ventanilla del conductor de la camioneta EcoSport en la que viajaban. "Me movió la camioneta, porque una parte de la piedra golpeó contra el parante. Igualmente, el vidrio quedó todo astillado. Creo que me salvó el polarizado, si no, la ventanilla explotaba, seguramente me lastimaban y vaya a saber uno qué pasaba después", le contó Mauro a La Auténtica Defensa. En ese momento viajaba junto a su esposa y sus dos pequeñas hijas, quienes entraron en crisis tras la situación: "Me concentré en seguir manejando y recién cuando llegué a Campana me detuve a denunciar telefónicamente lo sucedido", recordó. A la mañana siguiente, Mauro volvió a pasar por el lugar, aminoró la marcha y pudo observar que junto a la escalera del puente peatonal había "cascotes de un tamaño importante", como los que supone que le lanzaron la noche anterior. "Según pude averiguar, son muchos los que sufrieron estos ataques. Y aparentemente, la intención de los delincuentes es apuntar a la ventanilla para tratar de lastimar al conductor y de esa manera obligarlo a detenerse", señaló en diálogo con LAD.

LA VENTANILLA DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO ATACADO. SE ADVIERTE EL IMPACTO DE LA PIEDRA Y CÓMO QUEDÓ ASTILLADO EL VIDRIO. POR SUERTE EL FILM DEL TONALIZADO SIRVIÓ DE CONTENCIÓN Y LE PERMITIÓ SEGUIR VIAJE

