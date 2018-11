La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 31/oct/2018 Simulacro en la vía pública







Fue el pasado sábado y participaron el Municipio a través de distintas dependencias y el SAME, Petromining, Beraldi y el PACEI. Tal como estaba previsto, el último sábado se llevó a cabo un simulacro de colisión en la intersección de la avenida 6 de Julio y calle Viola, entre un transporte de PUMA Energy (proveniente de Petromining S.A y cargado con gas oil) y otro de la empresa Beraldi. Como resultado del ejercicio, se produjo un derrame de gas oil sobre la calzada y la lesión con pérdida de conciencia del chofer del segundo transporte antes mencionado. Esta situación puso en marcha el Plan de Alerta Comunitario ante emergencias tecnológicas de la ciudad, que están enmarcadas en las acciones conjuntas entre el Comité Zonal de Seguridad e Higiene Campana-Zárate y Defensa Civil, disparando la inmediata intervención de una serie de organismos, fuerzas públicas y empresas, cuyos objetivos se centraron en el control de la situación y rescate de víctima. Este simulacro tuvo la participación simultánea de distintas áreas del Municipio, tales como la Secretaría de Salud; la Subsecretaría de Medio Ambiente; la Dirección de Tránsito y Transporte; Defensa Civil y SAME; como así también Gendarmería Nacional; Policía de la Provincia de Buenos Aires; Bomberos Voluntarios; Cruz Roja; Comité Zonal de Seguridad e Higiene de Campana-Zarate; CIPET; y personal de las empresas Petromining, Trafigura y Beraldi. La acción en conjunto de múltiples participantes puso a prueba la metodología de respuesta del Manual de Emergencias de la ciudad, como así también el desempeño de los grupos de acción de Petromining y Bomberos Voluntarios para el control de situación; y SAME en el rescate de personal afectado, secundado por las Brigadas de Emergencias. El informe final se encuentra en elaboración, pudiendo afirmar preliminarmente que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos propuestos, resultando enriquecedor el ejercicio, sobre todo por el desempeño de los actores intervinientes en el mismo y las oportunidades de mejora detectadas. De esta manera, se continúa mostrando el rol que cumple el Protocolo de Emergencia local ante cualquier accidente o emergencia, como así también que se encuentran capacitados para actuar ante una eventualidad de estas características.

El protocolo de emergencia de la ciudad demostró que está capacitado para actuar ante un evento de estas características.





Participó personal del SAME.





También de Defensa Civil.



Simulacro en la vía pública

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: