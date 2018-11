La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 31/oct/2018 Calendario Maya - Año Luna 13:

Enlazador de Mundo 6 - Energía del Miércoles 31/10/2018 - Trecena del Dragón

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip. Foto: YouTube

El Enlazador de Mundos es el enlace de los 2 mundos, el de la vida en el cuerpo y el del alma. Vida y muerte. Es 3era y 4ta dimensión en conexión. Saber que seguimos en permanente evolución en la tierra y en el cielo. trabaja el desapego. Cierre de ciclo. Kin 6 Enlazador de mundos 6, autoguia. El Tono 6, es el ritmo de nuestro ser, cuerpo y alma, interno ,externo. El equilibrio orgánico. La moderación de los deseos y las ambiciones. Es ver como esta nuestro cuerpo físico con sus debilidades y sus fortalezas, como lo cuidamos o lo desoímos. El Tono 6 rige el hombro izquierdo y si anda molestando la zona, o duele, quiere decir que no estamos escuchando lo que el cuerpo pide, y seguimos solo lo que nuestra cabeza programa independientemente de lo que el cuerpo necesita. Sería bueno que empecemos a respetar nuestro propios ritmos y no el ritmo que impone el sistema, porque no vamos a llegar a ningún lado si no valoramos y escuchamos los pedidos de nuestro envase en este mundo 3D. También afecta la zona del corazón, este tono fuera de eje. El Enlazador nos pide un cierre de ciclo, un cambio, una transformación. Vivir en momento presente, trabajando el desapego a todo nivel, desapego de lo material y también de personas o relaciones. Separándonos de todo lo que no sirve, lo que nos retrasa, lo que nos pesa ,lo que nos desconecta con el disfrute haciéndonos creer que todo o casi todo tiene que ser sufrido, difícil, remado, para que tenga valor. NOOOO, nada de eso, Quién dijo que tenemos que sufrir?? Lo que tenemos es que aprender y sufrimos cuando no aprendemos, sufrimos cuando nos detenemos, sufrimos cuando nos aferramos, nos encaprichamos, cuando no soltamos. Cuanto de sufrimiento nos evitaríamos si aprendiéramos a soltar en tiempo y forma. Lo que paso, paso, lo que viene no lo sabemos, disfrutemos el hoy, el aquí y el ahora que es lo único que tenemos con certeza. El presente es un regalo, por eso a los regalos se los llama presentes. ¡Buen miércoles para todos cerrando ciclos, comenzando nuevos y soltando, livianitos livianitos de equipaje!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Enlazador de Mundo 6 - Energía del Miércoles 31/10/2018 - Trecena del Dragón

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: