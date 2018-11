La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 31/oct/2018 Con la entrega de premios y medallas, finalizaron los "Encuentros Puente"







Participaron más de 500 chicos de distintos colegios de la región. Hubo competencias deportivas, educativas y culturales. Más de 500 estudiantes de colegios privados de la región participaron este lunes del cierre de los "Encuentros Puentes", una serie de torneos deportivos, educativos y culturales que los desafiaron a superarse y poner en práctica todo lo aprendido en clases. Las competencias se desarrollaron a lo largo de cuatro meses en los clubes Ciudad de Campana y Boat Club. Incluyeron torneos de fútbol, básquet, hockey, vóley y handball. Además, competencias de matemáticas, ciencias naturales y sociales, y de disciplinas artísticas como teatro y fotografía. El lunes en el Club Ciudad de Campana fueron distinguidos los ganadores de cada una de las categorías. Además, hubo también espacio para performance artísticas: chicos del colegio Holters de Los Cardales interpretaron el tema "Don`t Stop Me Now", de Queen, y estudiantes de la Dante Alighieri realizaron una coreografía con arriesgadas piruetas. "El saldo es muy positivo: año a año se van potenciando estos encuentros, con una participación mayor de los colegios, que se anotan en más disciplinas", expresó Pablo Nabais, director del Santo Tomás de Aquino. "A los chicos la propuesta les genera un sentimiento de pertenencia con su propio colegio, y el hecho de competir y compartir con los demás, los motiva a mejorar", aseguró. Por su parte, el titular de la Escuela Técnica Roberto Rocca, Ludovico Grillo, destacó los torneos porque "ayudan a que los chicos crezcan y vayan desarrollando habilidades nuevas". "Además, son una oportunidad de generar lazos con compañeros de otras escuelas. Y para nosotros, la chance de integrarnos con la comunidad. Creo que cualquier proyecto de escuela no puede pensarse sin un proyecto de comunidad alrededor", remarcó. De los "Encuentros Puente" 2018 participaron además las instituciones San Roque, Armonía, Aníbal Di Francia, Evangélico Emanuel y Austin, entre otras. Autoridades municipales señalaron que para el año que viene se evaluará la posibilidad de incluir a distintas escuelas públicas de la ciudad. En esta oportunidad, solo participó la Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes".

Trofeo en mano, estudiantes posan para la foto.





Fue multitudinario el acompañamiento a la ceremonia de premiación.





En el evento hubo espacio para performances artísticas y coreográficas.



