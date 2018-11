En un encuentro pendiente de la quinta fecha, perdió 104-78 como visitante frente a Central Buenos Aires.

En un encuentro pendiente de la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club perdió el lunes por la noche por 104 a 78 como visitante frente a Central Buenos Aires.

De esta manera, el equipo dirigido por Gustavo Godoy sigue sin poder ganar en el certamen y cosechó su séptima derrota consecutiva, por lo que ocupa la última posición de la Zona B, ya sin chances de avanzar a playoffs.

El lunes en Zárate se destacaron Gustavo Marafiotti (24 puntos) y Marcelo Sosa (19), aunque poco pudo hacer el CBC frente a una ofensiva que tuvo una noche muy efectiva en lanzamientos triples: convirtió 16 en total, diez de ellos combinados entre Valentín Rivero (goleador del juego con 28 puntos; seis triples) e Ivo Cajide (cuatro triples; 19 puntos).

Con este resultado, las posiciones de la Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (7-0), 14 puntos; 2) Náutico Zárate (5-2), 12 puntos; 3) Central Buenos Aires (4-3), 11 puntos; 4) Independiente de Zárate (3-4), 10 puntos; 5) Honor y Patria (2-5), 9 puntos; 6) Campana Boat Club (0-7), 7 puntos.

La próxima jornada de esta Zona B se disputará el fin de semana y tendrá los siguientes encuentros: Campana Boat Club vs Ciudad de Campana; Central Buenos Aires vs Honor y Patria; e Independiente vs Náutico Zárate.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

CENTRAL BUENOS AIRES (104): Benjamín Giménez Schauman (15), Tobías Cristaldo (5), Federico Mora (12), Valentín Rivero (28) e Ivo Cajide (19) (FI); Franco Tedesco (10), Agustín Pérez (0), Fausto Pérez (2), Marco Casey (0), Iván Vallejos (2), Julián Tedesco (9) y Juan Manuel Peralta (2). DT: Nahuel Pinto.

CAMPANA BOAT CLUB (78): Santiago Michelotti (7), Marcelo Sosa (19), Mateo Somoza (11), Gianluca Cinquini (4) y Gustavo Marafiotti (24) (FI). Sebastián Castillo (0), Thiago Pedezert (7), Franco Ponce (2), Ivo Capezutto (2), Facundo López (2) y Renzo Villaverde (0). DT: Gustavo Godoy.

PARCIALES: 30-19 / 31-17 (61-36) / 32-19 (93-55) / 11-23 (104-78).

JUECES: Raúl Imosi y Joaquín Albertinsky

GIMNASIO: Central Buenos Aires.