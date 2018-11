La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 31/oct/2018 Primera B Nacional:

El viernes desde las 21 horas, el equipo de nuestra ciudad recibirá al Tricolor de Adrogué en lo que será el primer encuentro de este nuevo ciclo de Walter Otta como DT Violeta. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó ayer las designaciones arbitrales para la novena fecha del campeonato de la Primera B Nacional y de esa manera se conoció que Luis Álvarez será el referee del encuentro que Villa Dálmine disputará este viernes desde las 21 horas frente a Brown de Adrogué en el estadio de Mitre y Puccini. Álvarez es un árbitro muy conocido para el equipo de nuestra ciudad, que ya disputó 20 cotejos bajo su tutela, con un registro muy parejo: siete victorias, siete empates y seis derrotas. Este nuevo partido frente a Brown (se enfrentaron 26 veces anteriormente) marcará el regreso al banco de suplentes Violeta de Walter Nicolás Otta, quien el lunes puso en marcha su segundo ciclo como director técnico de la institución. El primero se inició en septiembre de 2010 y se extendió hasta diciembre de 2013. En ese momento, "Nico" era el segundo entrenador con mayor continuidad en un mismo club del Ascenso "metropolitano", solamente por detrás de Pablo Vicó, quien todavía sigue en el Tricolor de Adrogué (se hizo cargo de la conducción técnica en 2009). Y los dos antecedentes en Villa Dálmine frente a "Don Ramón" no le traen buenos recuerdos al cordobés: el viernes 19 de octubre de 2012, su equipo superaba 2-0 al Tricolor jugando un fútbol de muy alto vuelo, pero se quedó y Brown le terminó ganando increíblemente por 3-2 en Campana; y el 5 de abril de 2013, el Violeta cayó 4-0 en Adrogué. Curiosamente, esos dos encuentros también se jugaron un viernes. Claro está: cada partido es una nueva historia y el de este viernes, sobre todo. Basta percibir las expectativas de los simpatizantes de Villa Dálmine, quienes están muy ilusionados con el regreso de un ídolo como "Nico" y también con la posibilidad de que a partir de su conducción, este equipo recupere solidez, gane confianza y deje atrás la racha de seis encuentros sin triunfos que arrastra actualmente.

Imagen ilustrativa. NACIONAL B – FECHA 9 VIERNES - 21.00 horas: Instituto vs Mitre (SdE) / Pedro Argañaraz - 21.05 horas: Villa Dálmine vs Brown (A) / Luis Álvarez SÁBADO - 15.30 horas: Def. de Belgrano vs Indep. Rivadavia / Ramiro López - 15.30 horas: Los Andes vs Atlético Rafaela / Gastón Suárez DOMINGO - 15.10 horas: Platense vs Nueva Chicago / Fabricio Llobet - 16.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Olimpo / Lucas Novelli - 16.30 horas: Gimnasia (M) vs Ferro Carril Oeste / Sebastián Mastrángelo - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Deportivo Morón / Leandro Rey Hilfer LUNES - 15.30 horas: Arsenal vs Quilmes / Pablo Dóvalo - 15.30 horas: Almagro vs Guillermo Brown (PM) / Mario Ejarque - 20.30 horas: Santamarina vs Chacarita / Nazareno Arasa - 21.05 horas: Agropecuario vs Sarmiento (J) / Héctor Paletta Libre: Temperley DE LA RIVA DEBUTÓ CON TRIUNFO EN AGROPECUARIO Anoche, en el cierre de la octava fecha, Agropecuario derrotó 1-0 como visitante a Quilmes en lo que fue el debut de Felipe De la Riva como director técnico del conjunto de Carlos Casares luego de su abrupta salida de Villa Dálmine. Curiosamente, el último encuentro como entrenador Violeta del uruguayo había sido frente a Quilmes en Campana. Con este triunfo, el "Sojero" cortó una racha de cinco juegos sin victorias, llegó a los 12 puntos y trepó hasta la octava posición. Su próximo encuentro será frente al líder, Sarmiento de Junín. Los otros resultados de esta octava fecha fueron: Temperley 0-1 Instituto; Brown (A) 1-0 Gimnasia (M); Ferro Carril Oeste 0-2 Platense; Sarmiento (J) 2-1 Villa Dálmine; Nueva Chicago 0-0 Almagro; Guillermo Brown (PM) 0-0 Central Córdoba (SdE); Olimpo (BB) 1-1 Los Andes; Mitre (SdE) 2-2 Santamarina; Independiente Rivadavia 1-1 Arsenal; y Deportivo Morón 1-1 Defensores de Belgrano. En tanto, Chacarita vs Gimnasia (J) fue suspendido a los 7 minutos por corte de luz. #FútbolProfesional | Luis Álvarez será el árbitro del partido frente a @CABrown_Oficial, correspondiente a la 9° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/BLiYOTxjl8 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 30 de octubre de 2018 #FútbolProfesional | Por la 9° Fecha del Nacional B, Villa Dálmine recibirá a Brown de Adrogué. El árbitro de este partido será Luis Álvarez. En el regreso de Walter Nicolás Otta... ¡Todos a Mitre y Puccini!#DeVueltaEnCasa. #VamosViola. pic.twitter.com/n6Oje37H7Q — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 30 de octubre de 2018

