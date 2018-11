La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 31/oct/2018 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo cayeron ante Deportivo Español











KAREN RAMÍREZ ANOTÓ SU CUARTO DOBLETE DEL TORNEO.

Perdieron 3-2 en el Carlos Vallejos y así sufrieron su primera derrota como locales de la temporada. Su próximo partido será frente a Defensa y Justicia como visitantes. Por la quinta fecha de la Zona B de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo sufrieron su primera derrota como local al perder 3-2 frente a Deportivo Español en un partido disputado el pasado domingo en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. De esta manera, suman ahora tres victorias y dos caídas en cinco presentaciones y con 9 puntos se ubican en la tercera posición de la Zona B de Primera B, apenas por detrás de Real Pilar y Luján, que comparten el liderazgo con 12 unidades. Ante las Gallegas, las Auriazules sufrieron la pelota parada en la primera parte, especialmente por la pegada de Micaela Rodríguez, quien marcó el 1-0 y el 3-1 por esa vía. El 2-1, en tanto, fue obra de Laura Romero (aprovechó una jugada "sucia" para definir contra un palo), mientras que el empate transitorio fue establecido por Karen Ramírez, que aprovechó un rebote tras un córner para mandar el balón al fondo de la red. Así, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez salieron al segundo tiempo con la obligación de remontar dos goles de desventaja y tras el descuento de Karen Ramírez (de cabeza, tras otro córner) tuvieron varias opciones para llegar al empate, aunque ello finalmente no se dio. Incluso, el árbitro Santiago Leguizamón le anuló un gol a Milagros Soria por una supuesta falta de Ramírez a la arquera visitante en la acción previa. La formación titular de las Portuarias en esta oportunidad estuvo conformada por Jacqueline Schmidt; Erica Luque, María Rodríguez, Nancy Ríos, Soledad Medina; Milagros Soria, Marisa González, Florencia Zapata, Sabrina Ogrine; Emilse Correa y Karen Ramírez, quien marcó su cuarto doblete de la temporada y ya acumula ocho tantos en apenas cinco fechas. En la segunda parte ingresaron Lucila Molinas (por Zapata), Micaela Scandroglio (por Luque) y Nicole Viviant (por Rodríguez). En tanto, en el banco de suplentes quedaron: Olga Gamarra, Dana Bredle, Sofía Moreira y Micaela González. Los demás resultados de esta quinta fecha de la Zona B de la Primera B fueron: Ferro Carril Oeste 1-2 Luján; Real Pilar 3-0 Banfield; Camioneros 6-1 Estudiantes BA; y Argentino de Rosario 3-0 Defensa y Justicia. Libre quedó Atlas. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Real Pilar y Luján, 12 puntos; 3) Puerto Nuevo, 9 puntos; 4) Argentino de Rosario, 8 puntos; 5) Defensa y Justicia, 7 puntos; 6) Camioneros, Deportivo Español y Ferro Carril Oeste, 6 puntos; 9) Atlas, 3 puntos; 10) Banfield, 2 puntos; 11) Estudiantes, 1 puntos. Por la próxima fecha, las Auriazules jugarán como visitantes frente a Defensa y Justicia en una jornada en la que también se enfrentarán: Deportivo Español vs Camioneros; Estudiantes vs Real Pilar; Banfield vs Ferro Carril Oeste; y Luján vs Atlas. Libre quedará Argentino de Rosario. En cuanto a la tabla de goleadoras, Zoraida Leguizamón (Real Pilar) y Angela Guerrero (Luján) mandan con 10 conquistas; Evelyn Algañaraz (Luján) tiene 9; y Karen Ramírez (Puerto Nuevo) suma 8. ZONA A. En el otro grupo de esta fase inicial de la Primera B, Gimnasia de La Plata goleó 5-1 a Lima FC y manda con puntaje perfecto (15) tras cinco victorias en cinco presentaciones. En segundo lugar, con 13 unidades aparece SATSAID, que goleó 21-0 a Deportivo Armenio. Además jugaron: Almirante Brown 1-1 Comunicaciones; y Liniers 0-3 All Boys. En tanto, no se disputó Argentinos Juniors vs Argentino de Quilmes por falta de médico.

LAS PORTUARIAS ACUMULAN AHORA TRES VICTORIAS Y DOS DERROTAS EN CINCO PRESENTACIONES.



