BOCA VA POR LA FINAL: enfrentará en Brasil a Palmeiras en el partido revancha de Copa Libertadores.- COPA ARGENTINA: San Lorenzo, con Nicolás Blandi como titular, enfrentará a Temperley.- SUPERLIGA; TERMINÓ LA 10ª: victoria de Newells sobre Argentinos Juniors y triunfo de Defensa y Justicia.- REAL MADRID, SIN DT: despidió a su entrenador Julen Lopetegui.- PRIMERA B METRO: Estudiantes de Caseros derrotó a Deportivo Riestra.- PRIMERA C: Ituzaingó superó como local a Central Córdoba de Rosario.- BOCA VA POR LA FINAL Esta noche, desde las 21.45, Boca Juniors enfrentará en Brasil a Palmeiras en el partido revancha de la segunda serie semifinal de Copa Libertadores. El Xeneize llega a este encuentro con la ventaja de dos goles conseguida en La Bombonera gracias al doblete de Darío Benedetto, que hoy estaría nuevamente en el banco de suplentes, dado que Guillermo Barros Schelotto sólo realizaría una modificación en la alineación titular respecto al partido de ida: el ingreso del colombiano Sebastián Villa por Mauro Zárate. Anoche, al cierre de esta edición, River Plate buscaba dar vuelta la serie semifinal frente a Gremio de Porto Alegre, que en la ida había vencido 1-0 en el Monumental de Núñez. COPA ARGENTINA Por los Cuartos de Final de la Copa Argentina, San Lorenzo (con Nicolás Blandi como titular) enfrentará hoy desde las 19 horas a Temperley en un partido que se disputará en el estadio de Lanús. El ganador de este duelo se medirá con el vencedor del clásico rosarino que protagonizarán Newells y Rosario Central mañana jueves en cancha de Arsenal, desde las 15.30 y a puertas cerradas. Del otro lado del cuadro, la semifinal quedó conformada entre River Plate (le ganó 3-1 a Sarmiento de Resistencia en Cuartos de Final) y Gimnasia y Esgrima de La Plata (eliminó en los penales a Central Córdoba de Santiago del Estero). SUPERLIGA: TERMINÓ LA 10ª Con la victoria de Newells por 2 a 0 como local sobre Argentinos Juniors con un gol de Francisco Fydriszewski (ex Villa Dálmine) y el triunfo de Defensa y Justicia por 1-0 como visitante sobre San Martín de San Juan (el campanense Nazareno Solís ingresó a los 16 del ST) se cerró la 10ª fecha de la Superliga Argentina. La tabla de posiciones es encabezada por Racing Club, con 23 puntos y luego aparecen: 2) Atlético Tucumán con 19 puntos; 3) Defensa y Justicia y Unión (SF) con 18 puntos; 5) Huracán y Vélez Sarsfield con 17 puntos; 7) River Plate y Godoy Cruz con 16 puntos; 9) Boca Juniors y Godoy Cruz con 15 puntos. En cuanto a los Promedios, en zona de descenso se encuentran: San Martín de Tucumán, Tigre, Patronato y Belgrano de Córdoba. En tanto, el goleador del campeonato es Emmanuel Gigliotti (Independiente) con 9 tantos, dos más que Lisandro López (Racing Club), que suma 7. REAL MADRID, SIN DT Luego de ser goleado 5-1 por Barcelona en el súperclasico de la Liga Española, el Real Madrid despidió a su entrenador Julen Lopetegui, quien en 10 partidos cosechó cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. En su reemplazo, de manera interina, dirigirá el argentino Santiago Solari, quien hoy se estrenará en el cargo en el duelo frente al Melilla por la Copa del Rey. PRIMERA B METRO En un partido pendiente de la 10ª fecha, Estudiantes de Caseros derrotó ayer 2-0 a Deportivo Riestra y extendió su ventaja en la cima de la tabla de posiciones: ahora suma 29 unidades y le sacó cinco puntos de diferencia a All Boys (24), que tiene dos partidos menos. Por su parte, Deportivo Riestra se mantiene en el tercer lugar con 23 puntos. PRIMERA C En el cierre de la 13ª fecha, Ituzaingó superó 2-1 como local a Central Córdoba de Rosario y cortó así una racha de seis encuentros sin victorias. Ahora, el Verde suma 11 puntos y se ubica en el 17º puesto, mientras que el elenco rosarino se quedó en 18 y sigue compartiendo el 9º lugar con Argentino de Quilmes. El líder es Deportivo Armenio con 27 unidades.

