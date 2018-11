La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 31/oct/2018 Humo de segunda mano: evitar los peligros del aire







La exposición a las toxinas del humo de segunda mano puede causar cáncer y otros problemas graves. Presta atención a lo que respiras y considera algunas medidas prácticas para purificar el aire. Escrito por el personal de Mayo Clinic ¿Qué contiene el humo de segunda mano? El humo de segunda mano, también llamado humo de tabaco ambiental, abarca al humo exhalado por un fumador (humo directo) y al humo proveniente de la combustión misma del tabaco (humo secundario). El humo de segunda mano contiene sustancias químicas tóxicas como las siguientes: -Amoníaco, que se utiliza en los productos de limpieza. -Bencina, que se encuentra en la gasolina -Monóxido de carbono, que se encuentra en el tubo de escape de los vehículos. -Cromo, que sirve para fabricar el acero. -Cianuro, que se utiliza en las armas químicas. -Formaldehído, que es una sustancia química industrial. -Polonio, que es una sustancia radioactiva Sin embargo, el humo no es el único problema. El residuo que se adhiere al cabello y a la ropa del fumador, al igual que a almohadones, alfombras y otros objetos (a veces, llamado humo de tercera mano), también conlleva riesgos, en especial para los niños. ¿Qué tan riesgoso es el humo de segunda mano? El humo de segunda mano causa o contribuye a problemas graves de salud, tales como: -Cáncer. El humo de segunda mano es un factor de riesgo conocido para cáncer de pulmón. Además, el humo de segunda mano contiene benceno, que aumenta el riesgo de leucemia. -Enfermedad cardíaca. El humo de segunda mano daña los vasos sanguíneos e interfiere con la circulación, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y ataque al corazón. -Enfermedad pulmonar. La exposición al humo de segunda mano puede agravar las afecciones respiratorias, como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El humo de segunda mano plantea otros riesgos para los niños, quienes son especialmente vulnerables a los efectos del mismo. Algunos de los problemas son: - Bajo peso al nacer. La exposición al humo de segunda mano durante el embarazo aumenta el riesgo de que el bebé nazca con bajo peso. - Síndrome de muerte infantil súbita (SMIS). Se considera que la exposición al humo de segunda mano aumenta el riesgo de síndrome de muerte infantil súbita. - Asma y enfermedad respiratoria. La exposición al humo de segunda mano está vinculada con mayor riesgo para asma y sibilancia infantil (y de mayor gravedad). - Infecciones. Los bebés cuyos padres o madres fuman son más propensos a contraer bronquitis y neumonía durante el primer año de vida. Si bien es necesario estudiar más, unas pocas investigaciones sugieren que los cigarrillos electrónicos también exponen a la gente alrededor a concentraciones considerables de nicotina en aerosol. ¿Cómo se puede evitar el humo de segunda mano? - No permitas que fumen dentro de tu casa. Si tus familiares o invitados quieren fumar, pídeles que salgan. Ni los purificadores ni ventilar más eliminan bien el humo de segunda mano del aire. - No permitas que fumen dentro tu automóvil. Si un pasajero quiere fumar mientras estás conduciendo, detén el automóvil para que pueda hacerlo fuera de él. - Insiste en que se apliquen restricciones con respecto a fumar en el trabajo y que se respeten. Muchos estados tienen leyes que no permiten fumar en el trabajo. - Elige solo centros que sean libres de humo. Esto se aplica tanto a centros de cuidado infantil como a centros de atención para ancianos. - Prefiere hacer negocios con empresas que tengan políticas antitabaco. Elige restaurantes libres de humo. Cuando viajes, solicita habitaciones para no fumadores en los hoteles. Si tu pareja o un ser querido fuma, ofrécele apoyo y aliéntalo para que deje de fumar. Toda la familia disfrutará de los beneficios.



