El Intendente entregó los premios a los ganadores de "Adolescencia Activa"

El primer puesto fue para el equipo la Escuela Secundaria Nº3. Con la presentación del filósofo Darío Sztajnszrajber, culminó así la tercera edición de la competencia sanitaria juvenil impulsada por el Municipio, ante un auditorio colmado de estudiantes de instituciones públicas y privadas de la ciudad. La tercera edición de la competencia sanitaria juvenil impulsada por el Municipio "Adolescencia Activa", llegó a su fin ayer miércoles con la consagración del equipo "Los Mejores" perteneciente a la Escuela Secundaria Nº 3. El intendente Sebastián Abella fue parte del cierre de la actividad organizada por la Secretaría de Salud y junto a la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el acompañamiento de Tenaris. En la Escuela Técnica Roberto Rocca, más de 800 alumnos de 3º año de escuelas públicas y privadas - en representación de sus divisiones- colmaron el auditorio, donde además de proyectarse sus trabajos de fotografía, video clip y video de campaña de prevención sobre las distintas problemáticas que atraviesan y que están expuestos, el reconocido filósofo Darío Sztajnszrajber hizo una divertida e interesante presentación en la que interactuó con los jóvenes, respondió sus preguntas dejando en claro que no existen verdades absolutas. A lo largo del año participaron más de 1.000 alumnos, que en base a sus trabajos, un jurado de profesionales, evaluó y seleccionó las mejores producciones artísticas presentadas por todos los equipos participantes. Se eligieron los 5 primeros puestos y además se otorgaron menciones especiales. El Intendente estuvo a cargo de la premiación junto a la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; y la directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi, quienes felicitaron a todos los participantes que se convirtieron en jóvenes protagonistas, como así a los docentes y directores por el trabajo realizado. El segundo lugar fue para "Tercero Plaga" de la Escuela Secundaria Media 3; el tercer puesto para "Amate" del colegio Dante Alighieri; el cuarto para "Magia Artística" de la EES Nº 2; y el quinto puesto lo ganó el equipo "Espíritu Joven" de la EES Nº 19. En este marco, Abella se mostró muy satisfecho con los resultados que arrojó la actividad y sostuvo que "en estos tres años de gestión venimos generando políticas públicas con el objetivo de darles a los jóvenes de la ciudad un rol protagónico". En tanto que Schvartz enfatizó: "Este era un programa muy necesario para nuestros jóvenes ya que complementa todas las acciones que impulsamos de manera integral desde el Municipio para cada etapa". Y añadió: "Los alumnos del tercer año atraviesan una edad clave, en la que comienzan a tener contacto con las primeras salidas y relaciones. Por eso es muy importante que tenga un espacio donde pueden ser escuchados y preparados para saber cómo actuar ante diferentes situaciones". "Celebramos este programa que tiene el Municipio porque consideramos que trabajar para los jóvenes es muy importante, por tal motivo lo acompañamos", dijo y el gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris, Luis Grieco. Tras agradecer al Intendente, a la Jefatura de Gabinete, Secretaría de Desarrollo Social, Tenaris y a la Escuela Roberto Rocca por el apoyo, Penovi ponderó que "fue un año de mucho trabajo, lleno de emociones. Los equipos que participaron han entregado todo, hicieron un trabajo espectacular". Por último, el jefe de Coordinación de Programas y Planes de la Secretaría de Salud, Juan Enrique Mirey, hizo un balance positivo del programa "Adolescencia Activa" y se sumó a los agradecimientos a la comunidad educativa de todas las escuelas de la ciudad por la participar.

El Intendente y su equipo felicitaron a los participantes de la competencia





Autoridades municipales junto a integrantes de los equipos ganadores





Más de 800 alumnos de escuelas públicas y privadas colmaron el auditorio de la Escuela Técnica Roberto Rocca.





El reconocido filósofo, interactuó con los jóvenes presentes





Penovi, Schvartz y Abella fueron los encargados de realizar la entrega de premios y reconocimientos.

+800 alumnos participaron del cierre de la 3° edición de #AdolescenciaActiva en la @etrrar, un espacio de expresión como primera puerta a la #prevención impulsado por la Secretaría de Salud de @camapanagov. El evento contó con la participación del filósofo @sztajnszrajber. pic.twitter.com/0405B2E9cc — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 31 de octubre de 2018 Adolescencia Activa es un programa organizado por la Secretaria de Salud de la municipalidad de Campana. El objetivo es prevenir conductas de riesgo y promocionar la salud del adolescente Hoy se realizó el cierre del programa y nos visitó el filósofo @sztajnszrajber pic.twitter.com/k4YQl6RgT6 — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) 31 de octubre de 2018 @SebaAbella participa del cierre del Programa Adolescencia Activa pic.twitter.com/5a0hOtlHrO — MunicipalidadCampana (@campanagov) 31 de octubre de 2018 El filósofo @sztajnszrajber cerrando el evento de #adolescenciaactiva de @campanagov en la @etrrar junto a @Tenaris_ar #educacion #conocimiento pic.twitter.com/Hd2l6YvA1h — Luis Ignacio Grieco (@luisgrieco) 31 de octubre de 2018 Ahora | Mas de 800 estudiantes de Campana participan del cierre del programa “Adolescencia Activa” que organiza @campanagov pic.twitter.com/qyDuBaFVHT — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) 31 de octubre de 2018

