Buzzini dice que a Axel Cantlon "lo perjudica su ego"

Luego de las elecciones internas del último domingo, la concejal de Cambiemos y reelecta presidente del Comité Campana de la UCR, analiza políticamente el resultado de la votación. "Lista 10 era de Axel Cantlon y no de "Chiqui" Martínez. Es decir, fueron todos títeres de Axel", señaló.

La actual Presidenta de la Unión Cívica Radical Campana (UCR) Campana, Romina Buzzini, fue reelegida el domingo en las internas radicales, luego de imponerse sobre el candidato de la Lista 10, Hugo "Chiqui" Martínez con el 57% de los votos.

"No deja de ser una buena elección para la UCR de Campana en general. Porque estamos entre las 3 ciudades en las que más gente votó en estas internas. Y eso no es menor, porque se trata de una interna que no es obligatoria" dijo Buzzini ayer al mediodía a La Auténtica Defensa y agregó: "También fue una muy buena elección para "Chiqui" Martínez; pero una muy mala elección para Axel Cantlon. Porque si vamos a hablar sinceramente, quien manejó esa lista fue Axel Cantlon. Tanto es así que él mismo, en su vehículo, el domingo llevó gente a votar. Una vez más quedó claro que los radicales ya no lo eligen a Cantlon. Últimamente viene perdiendo bastante seguido, lo cual no se condice con la postura omnipotente que el ostenta a diario en su rol de concejal".

-¿No debería haber ido Analía como cabeza de lista, quien además es Dellepiane?

-No lo sé. Pero si realmente hay una voluntad y un sentido de pertenencia hacia la UCR, no sé para qué se fueron y armaron la UV. El sábado, tuve un intercambio de palabras con la Dra. Funes, concejal de la UV Calixto Dellepiane, porque vino al comité a asesorar a la lista opositora en la que está su marido y quien va a asumir como vocal. Entonces, le dije que si tanto les preocupaba la UCR, ¿para qué se fueron? ¿Por qué no la pelearon desde adentro? Creo que esta maniobra los muestra muy ambiciosos porque quieren poner huevos en todas las canastas, confunden a la gente y terminan perjudicándose. Repito: si tanto le preocupa la UCR a la gente que conforma la UV Calixto Dellepiane, yo no sé por qué no se quedaron adentro del Partido. Por ejemplo, que Analía Dellepiane (madre de Axel Cantlon, hija y ex funcionaria de Calixto Dellepiane) haya tenido un rol tan protagó-nico siendo Convencional en la lista; que además su prima, su primo, y tía formen parte de la lista, muestra a las claras que la Lista 10 era de Axel Cantlon y no de "Chiqui" Martínez. Es decir, fueron todos títeres de Axel.

-Esta ratificación como presidenta de la UCR a nivel local, ¿Alimenta la posibilidad de una futura candidatura a Intendente?

-Eso lo dirá el tiempo y las circunstancias políticas. Pero si la pregunta pasa por saber si yo estaría dispuesta a asumir el rol de Intendente, por supuesto que sí. Sé que es un trabajo duro, 24 por 24, pero no me asusta la idea. Tampoco me desespera.

-Dentro de su bloque, ¿en quiénes se referencia?

-Todos aportan algo, y el debate es permanente. Pero sin dudas, por memoria, capacidad, y experiencia, tanto Carlos Cazador como Luis Gómez son de consulta permanente. Si bien milito hace varios años, como concejal todavía me sigo formando a diario.

-¿Y del resto de los bloques?

-Me gusta mucho Soledad Calle. Por ahí no coincidimos en muchas cuestiones, pero respeto que fundamente sus posturas. Eso es muy interesante y enriquecedor para todos. Después, más allá del día a día del concejo deliberante, me encanta charlar de política local con Chessini, porque tiene una dilatada trayectoria política y una memoria envidiable.

-No mencionó a Axel Cantlon…

-Axel para mí es un gran laburante. Se pone un objetivo y lo persigue incansablemente. Es obvio que él también quiere ser Intendente. Pero para mí lo perjudica su ego.



“No me asusta la idea. Tampoco me desespera", dice Romina Buzzini, quien el domingo fue reelecta presidente de la UCR, sobre una futura candidatura suya para Intendente de Campana.

LA UCR ANALIZA PRESENTAR UNA FÓRMULA PROPIA EN 2019

El secretario general de la UCR, José Cano, adelantó el sábado pasado que el centenario partido apostará fuerte por sus candidatos a gobernador y postergó el debate en torno a la posibilidad de componer la fórmula presidencial de Cambiemos en las elecciones de 2019.

"No quedan dudas de que vamos a apostar muy fuerte a que hombres de nuestro partido sean candidatos a gobernador o encabecen listas en los distritos donde muestren contundencia", aseguró Cano en declaraciones radiales.

Según informa ámbito.com, las autoridades radicales se reunieron el viernes pasado para debatir la situación de la coalición gobernante de cara a las elecciones nacionales del año que viene y el cónclave fue encabezado por el presidente del Comité Nacional partidario, Alfredo Cornejo. Contó con la presencia del gobernador jujeño, Gerardo Morales; y de los presidentes de los bloques de Diputados, Mario Negri, y del Senado, Luis Naidenoff.